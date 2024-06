Trump compie 78 anni: “Test cognitivo per Biden. I migranti avvelenano il Paese”

Roma, 15 giugno 2024 – Donald Trump ha spento ieri 78 candeline in Florida, insieme ad amici e sostenitori adornati con i colori della bandiera americana. L’ex presidente Usa ha tenuto per l’occasione un comizio elettorale al Club 47 Usa. Non è mancata una stoccata contro l’attuale capo della Casa Bianca "Tutti i presidenti dovrebbero essere sottoposti a test cognitivi", ha detto, tornando a chiedere “un test cognitivo per Biden, il peggiore presidente della storia”. E poi: “Con me i prossimi quattro anni saranno fantastici. Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca, ed eviterò la terza guerra mondiale a cui siamo vicini”, ha detto il tycoon.

Festa e comizio per Donald Trump al Club 47 Usa in Florida (Ansa)

Sulla politica interna invece ha sfoderato un suo cavallo di battaglia: la chiusura dei confini. “I migranti stanno avvelenando e distruggendo il nostro paese: il primo giorno alla Casa Bianca sigillerò il confine con il Messico”. Per finire, ha suonato la carica: "Dobbiamo vincere le prossime elezioni, e dobbiamo vincere a valanga" ha concluso, precisando che “uno scarto significativo” impedirà ai democratici di "truccare" le elezioni.