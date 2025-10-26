Trump chiede aiuto alla Cina

Donald Trump versione pacificatore chiede una mano a Xi Jinping. "Vorrei che la Cina ci aiutasse", dichiara a proposito del conflitto russo-ucraino. In viaggio verso la Malesia, il presidente degli Stati Uniti illustra il summit in Corea del Sud con il leader cinese, e tra auto rassicurazioni e auspici di "ottimi affari", anticipa che il conflitto "Russia-Ucraina" sarà in agenda: "Anche lui vorrebbe vederne la fine", garantisce il tycoon (a nome di Xi). E visto che il morale è alto, Trump ammette che sarebbe felice di incontrare anche il principale sostenitore della Russia sul campo, ovvero il presidente nordcoreano Kim Jong-un, leader di un Paese che ha "molte armi nucleari" ma pochi "servizi telefonici". Basterebbe "una chiamata", butta lì (ironico) Trump. "Incontro non previsto", reagisce male la Corea del Nord che sul fronte ucraino supporta tuttora la scommessa russa con circa 10mila soldati (nonostante almeno 2mila decessi in battaglia, secondo l’intelligence sudcoreana).

Il bollettino ucraino di giornata fotografa altre perdite e distruzioni. Alla capitale Kiev nuovamente bombardata dai missili di Mosca (due morti e 8 feriti) si aggiungono una vittima e 7 feriti a Petropavlivska, nella regione di Dnipropetrovsk, una delle tante aree quotidianamente colpite. "Atti deliberati di terrorismo – spiega la premier Yulia Sviridenko –. La Russia sta cercando di provocare una catastrofe umanitaria in concomitanza con la stagione invernale": la quarta dallo scoppio della guerra. Il presidente Volodymyr Zelensky denuncia la protervia del Cremlino e sollecita l’invito delle batterie anti missilistiche. "L’America, l’Europa e i Paesi del G7 possono contribuire a garantire che questi attacchi non minaccino più vite umane. I missili balistici russi richiedono una risposta", fa sapere Zelensky, mentre un’inchiesta del Kyiv Independent accusa Mosca di gestire "programmi di addestramento militare per bambini ucraini provenienti dai territori occupati" attraverso il Centro guerriero per l’educazione militare e patriottica, "una rete creata nel 2022 per ordine diretto di Vladimir Putin". La testata ucraina denuncia che, nel solo 2024, 1. 290 adolescenti provenienti dalle zone occupate delle oblast di Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk sarebbero stati sottoposti a periodi di preparazione e indottrinamento nella regione russa di Volgograd, in vista della futura leva in Russia.

Sul piano negoziale nuovi elementi sono attesi dall’incontro di Miami tra l’inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev e quello di Trump Steve Witkoff. "Siamo abbastanza vicini a una soluzione diplomatica", dichiara l’inviato di Putin nell’intervista alla Cnn prima del faccia a faccia. "Bisogna capire la posizione della Russia e le preoccupazioni russe", proclama Dmitriev confezionando anche questo messaggio ai consumatori americani in vista delle elezioni di Mid Term del 2026: "Le sanzioni aumenteranno il prezzo di petrolio e benzina a livello globale. Anche negli Stati Uniti".

In attesa di sviluppi sul piano diplomatico, la coalizione dei Volenterosi pro Ucraina ritorna a premere sul Cremlino. I leader europei – a dispetto di sfumature diverse – concordano sulla necessità di accelerare le forniture militari all’Ucraina così da trascinare Putin al tavolo dei negoziati. "Credo che possiamo fare di più in termini di capacità" in particolare sulle consegne a Kiev delle armi "a lungo raggio", è l’appello rivolto venerdì agli alleati dal premier britannico Keir Starmer. Domani Giorgia Meloni incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orbàn (la testa di ponte russa nella Ue). Poi Orbàn vedrà Leone XIV. Trump resta fermo sulle sue posizioni: "Non vedrò Putin se non c’è la certezza sull’accordo".