Trump: “Al Canada conviene diventare il 51esimo stato Usa”. E chiama ancora Trudeau ‘governatore’

Roma, 18 dicembre 2024 - La stella del Canada nella bandiera Stars and Stripes degli Stati Uniti? Secondo Donald Trump al Canada converrebbe diventare il 51esimo stato Usa: "Nessuno sa rispondere perché sovvenzioniamo il Canada con oltre 100.000.000 dollari all'anno? Non ha senso! Molti canadesi vogliono che il Canada diventi il 51esimo Stato. Risparmierebbero molto sulle tasse e sulla protezione militare. Penso che sia una grande idea. 51esimomo Stato!!!", il post del presidente eletto su Truth.

Donald Trump e Justin Trudeau

Justin Trudeau un "governatore"

Trump, che già il mese scorso aveva messo nel mirino il Canada minacciando di imporre una volta alla Casa Bianca dazi del 25% su tutti i prodotti importati dal Paese confinante, non si è limitato a questo battezzando più volte il premier canadese

La vice litiga con il premier

L'idea del 51esimo Stato Usa Trump l'aveva buttata lì, disse poi, in forma di battuta durante il pellegrinaggio di Trudeau a fine novembre a Mar a Lago, dove il premier canadese si era recato per chiarire la minaccia di dazi altissimi. E le entrate a gamba tesa del prossimo inquilino della White House si sono sentite nella politica canadese, infatti Trudeau è finito per scontrarsi con la sua vice premier e ministra delle Finanze, Chrystia Freeland, che si è dimessa sbattendo la porta in disaccordo con l'atteggiamento 'soft' del govenro davanti alle minacce di Trump. Dell’addio ha goito anche il presidente Usa, che ha commentato su X: "Il suo comportamento era totalmente tossico e non utile per raggiungere accordi positivi per gli altamente scontenti cittadini del Canada, non ci mancherà!".

Al suo posto un fedelissimo

Al posto della ministra dimissionaria il premier ha nominato Dominic LeBlanc, il ministro della pubblica sicurezza che lo aveva accompagnato da Trump, preoccupato oltre che della questione economica anche del flusso di migranti e di droga ai confini.