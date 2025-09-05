Trump manda i caccia F-35 a Porto Rico: guerra ai narcos. Usa pronti a tutto contro Maduro

Roma, 5 settembre 2025 - Gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra ai narcos, e sono pronti a colpire anche il Venezuela. Washington ha inviato dieci caccia F-35 a Porto Rico proprio per contrastare i cartelli della droga nei Caraibi, ma anche per tenere a freno le minacce di Caracas. Secondo fonti interpellate da Afp l'invio di velivoli da guerra nell'isola, oggi territorio Usa, avviene in un contesto di crescenti tensioni per l'intensificarsi della presenza di Washington nella regione.

Un caccia Usa F-35 Joint Strike Fighter, o F-35 Lightning II

Certamente al trasferimento di caccia ha pesato anche la reazione del Venezuela, come sottolinea il Pentagono su X: "Oggi due aerei militari del regime di Maduro hanno volato nei pressi di una nave della marina statunitense in acque internazionali. Questa mossa altamente provocatoria ha l'obiettivo di interferire con le nostre operazioni anti-narcos". La nota avverte del Dipartimento della Difesa (Presto della Guerra, come vuole chiamarlo Trump, ndr): "Si raccomanda vivamente al cartello che opera in Venezuela di non proseguire ulteriormente nell'ostruire, scoraggiare o interferire con le operazioni antidroga e antiterrorismo condotte dalle forze armate statunitensi".

Estados Unidos envio 10 F-35 a Puerto Rico, lo mejor de lo mejor. El video es solo una muestra de estos hermosos aviones. 👇👇👇 pic.twitter.com/GmTllksUGv — Controvertial (@AIDog1984) September 5, 2025

Con l'attacco al barcone dei narcos dei giorni scorsi, dove morirono 11 presunti trafficanti, Washington ha inviato un messaggio "molto chiaro" ai cartelli della droga, secondo Donald Trump. L'imbarcazione trasportava stupefacenti negli Stati Uniti, ha affermato il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth a Fox News. "Volete entrare nel traffico di droga? I tempi sono cambiati. Siamo in una nuova era. Quegli undici narcotrafficanti non sono più con noi, il che invia un messaggio molto chiaro: gli Stati Uniti non tollereranno questo tipo di attività", ha affermato Hegseth.

Il Segretario alla Difesa ha supervisionato direttamente l'attacco: "Sapevamo esattamente chi c'era su quella barca, sapevamo esattamente cosa stavano facendo e sapevamo esattamente chi rappresentavano: era il Tren de Aragua", un'organizzazione criminale venezuelana presente in diversi paesi e classificata come terroristica da Washington.

I caccia F-35 mandati oggi a Porto Rico andranno a rinforzare le forze Usa già schierate contro i cartelli della droga, cioè sette navi da guerra nei Caraibi e un'altra nel Pacifico.

E Nicolas Maduro, il presidente del Venezuela, è sospettato di guidare una rete di narcotrafficanti, il Cartel de los Sols, la cui esistenza però è dibattuta, e Washington ha messo una taglia sulla sua testa, negli anni arrivata a 25 milioni di dollari.

Secondo il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, questo dispiegamento co0ntro i narcos è solo un pretesto, e in realtà lo scopo è di "intimidire la popolazione e cercare di rovesciare i governi", sospettando la volontà della Casa Bianca di forzare un cambio di regime in Venezuela. Accusa alla quale Hegseth ha risposto, non negando la possibilità: "E' una decisione che spetta al presidente, e siamo pronti con tutte le risorse che l'esercito americano ha a disposizione".

Donald Trump e Nicolás Maduro

A tal proposito ieri il ministro degli Interni venezuelano, Diosdado Cabello, aveva accusato direttamente gli Stati Uniti di aver commesso "esecuzioni extragiudiziali" in mare, parlando dell'attacco contro l'imbarcazione che trasportava presunti narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi. "Hanno ucciso undici persone senza alcun processo. Chiedo: è possibile?", ha dichiarato il ministro nel suo programma tv settimanale. "Nessun sospetto di traffico di droga autorizza esecuzioni extragiudiziali in mare", ha aggiunto il fedelissimo di Maduro. Ma secondo Washington, la nave distrutta apparteneva al gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua e stava trasportando droga dal Venezuela agli Stati Uniti.