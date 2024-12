Trump blinda gli 007. Il fedele Nunes scelto al vertice

Donald Trump blinda l’intelligence con la nomina di un altro fedelissimo. Il presidente-eletto ha scelto Devin Nunes, attuale amministratore delegato del suo social Truth, come presidente del comitato di consiglieri sull’intelligence, creato durante la Guerra Fredda e di cui fanno parte privati cittadini incaricati di aiutare la Casa Bianca ad analizzare l’efficacia e la pianificazione delle agenzie di spionaggio. La nomina di Nunes segue quelle di Kash Patel all’Fbi e Tulsi Gabbard all’intelligence nazionale.

Scelte con le quali Trump intende avere il controllo delle agenzie che gli hanno creato non pochi grattacapi durante i suoi primi quattro anni alla Casa Bianca e anche dopo. Il presidente-eletto ha annunciato poi la nomina di Richard Grenell, il suo ex ambasciatore in Germania, a "inviato per le missioni speciali", un nuovo ruolo creato ad hoc per cui "lavorerà in alcune delle aree calde del mondo, inclusi il Venezuela e la Corea del Nord".