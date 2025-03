Trump avverte Putin: “Sono molto arrabbiato, senza intesa metterò i dazi sul petrolio russo”

New York, 30 marzo 2025 – Donald Trump lancia un avvertimento a Vladimir Putin: ha detto di essersi "molto arrabbiato" e "incavolato" con il presidente russo quando ha criticato la credibilità di Volodymyr Zelensky paventando un governo di transizione per l'Ucraina. "Se io e la Russia non dovessimo riuscire a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina e se dovessi pensare che è colpa della Russia allora applicherò tariffe secondarie sul loro petrolio", ha spiegato in un'intervista a Nbc. Trump ha riferito che Putin sa della sua arrabbiatura notando però che la rabbia può "dissiparsi rapidamente" se Putin "fa la cosa giusta".

Trump ha riferito che prevede di parlare con Putin in settimana. E ha reso noti i dettagli le sue eventuali contromosse: ha spiegato che i dazi sul petrolio russo potrebbero essere del 25%. Con le tariffe "se si compra petrolio dalla Russia non si potranno fare affari con gli Stati Uniti. Ci sarà un dazio del 25% sul petrolio e altri prodotti venduti negli Stati Uniti", ha precisato Trump mettendo in evidenza che le tariffe sulla Russia potrebbero scattare entro un mese senza un accordo sul cessate il fuoco.

Poi Trump minaccia Teheran. Se gli iraniani ''non fanno un accordo'' sul programma nucleare – dice – ''ci saranno bombardamenti. Saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima". Il presidente americano ha fatto riferimento in particolare al rifiuto del leader iraniano Masoud Pezeshkian a condurre negoziati diretti con Washington sul programma nucleare di Teheran. Sempre nell’intervista telefonica alla Nbc News, Trump ha aggiunto che i funzionari statunitensi e iraniani stanno ''parlando''. Il presidente americano ha anche minacciato di imporre "tariffe secondarie" senza la garanzia che non avrebbe sviluppato l'arma nucleare.