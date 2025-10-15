Trump avverte Hamas: “Se rompe l’intesa, Israele può attaccare”. Riapre il valico di Rafah per gli aiuti

Tel Aviv, 15 ottobre 2025 – Fra molte incertezze e lagnanze reciproche, il piano elaborato da Trump per mettere fine al conflitto a Gaza sta prendendo forma e dietro le quinte è entrato nella “seconda fase”, secondo informazioni raccolte dal Wall Street Journal. Tuttavia restano sempre in evidenza le recriminazioni di Israele (che lunedì si aspettava di ricevere indietro le salme di 28 ostaggi e che finora ne ha ottenute da Hamas solo sette) e le proteste di Hamas per la mancata riapertura del valico di Rafah, di importanza critica sia per la introduzione degli aiuti umanitari sia per il transito dei mezzi pesanti necessari allo sgombero delle macerie.

Un veicolo trasporta i corpi degli ostaggi israeliani

Nel clima di elevata instabilità creatosi con lo sgombero di centinaia di migliaia di persone da Gaza City ordinato il mese scorso dall’Idf e con il loro ritorno in un’unica ondata negli ultimi giorni Hamas si sente in dovere di “mantenere l’ordine”. E in questo contesto include l’eliminazione brutale, anche con fini dimostrativi, di elementi sgraditi. Gli Stati Uniti hanno intimato di cessare immediatamente le esecuzioni. E Trump ha detto che avrebbe preso in considerazione l’idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l’azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell’accordo. L’esercito israeliano, che mantiene il controllo sul 50% della Striscia, mantiene per ora le proprie posizioni.

Il presidente Usa Donald Trump

I resti degli ostaggi

Per Israele è la spina più dolorosa. Fra le otto salme inoltrate da Hamas una non era israeliana: si trattava invece di palestinese ucciso da Hamas nel maggio 2024 in un tunnel di Gaza, che stava esplorando per conto dell’Idf. L’intelligence di Israele ritiene che Hamas sia ancora in grado di localizzare almeno due terzi dei 28 ostaggi morti. In tarda serata il gruppo islamista ha consegnato alla Croce rossa le salme di due ostaggi (o presunti tali). “Sono gli ultimi per ora”, ha aggiunto. Gli altri sono sepolti in luoghi che – afferma – non sono accessibili. Israele ha passato a Gaza i resti di 45 palestinesi. Intanto i familiari degli ostaggi hanno avvertito il governo che le manifestazioni di massa proseguiranno fino a quando tutti saranno rientrati in patria.

Il valico di Rafah

Malgrado le attese palestinesi, ieri è rimasto chiuso. Tom Fletcher, un dirigente dell’Onu, ha chiesto la sua riapertura immediata. Ma fonti israeliane spiegano che nei combattimenti ha subito gravi danni, che per ora è inagibile e che camion con aiuti umanitari sono entrati nella Striscia dal vicino valico di Kissufim. Intanto un generale palestinese vicino ad Abu Mazen, Ahmed Hamouda, è stato nominato responsabile della gestione del valico di Rafah. Avrà a disposizione 150-200 ufficiali di polizia dell’Anp, incluso personale addestrato in Egitto. Non è noto ancora se – vista la strenua opposizione all’Anp da parte di Netanyahu – Israele abbia ratificato la sua nomina. Il valico dovrebbe riaprire oggi sotto la supervisione della missione Eubam dell’Unione europea.

Palestinesi in fila per il cibo a Gaza

Hamas contro i clan armati

“Hamas deve cessare immediatamente di sparare a civili innocenti”, ha ribadito ieri il comandante delle forze Usa nella regione, ammiraglio Brad Cooper. “Si è presentata una opportunita’ unica per la pace e Hamas deve coglierla in pieno aderendo in maniera stretta al Piano Trump”. Tuttavia ieri nel rione Sabra di Gaza City Hamas ha ucciso una donna e suo figlio del clan dei Dughmush, che – secondo fonti locali – ha avuto finora 31 uccisi. Secondo il portavoce delle forze di sicurezza dell’Anp, Anwar Rajab, contro le case dei Dughmush Hamas ha fatto ricorso a razzi, poi le ha bruciate. “La violenza ed il comportamento selvaggio – ha accusato” rientrano nel sistema ideologico di Hamas, fin dalla fondazione”. Riferendosi alle lacerazioni interne degli israeliani e dei palestinesi, il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha affermato che “c’è bisogno di volti nuovi”. Per i palestinesi – ha rilevato – l’interlocutore legittimo è Abu Mazen. Ma “occorre guardare al futuro, anche per motivi anagrafici”.

I racconti degli ex prigionieri

Dagli ex prigionieri di Hamas cominciano a giungere, attraverso i loro familiari, prime testimonianze sulle sevizie patite. Uno di essi ha riferito di essere stato chiuso in una gabbia, un altro ha detto di essere stato tenuto a lungo affamato per poi ricevere una proposta invitante: gli avrebbero dato razioni migliori se si fosse convertito all’Islam. Il loro ritorno alla realtà viene accompagnato con cautela dai familiari: a un ex prigioniero è stato illustrato come far funzionare una complessa macchina per il caffè, un altro è stato iniziato all’uso di ChatGpt. Ci sono state anche tensioni quando in uno degli ospedali si è presentato il ministro della difesa Israel Katz. Voleva visitare ex ostaggi ma i familiari gli hanno sbarrato l’ingresso spiegando alla stampa che nei mesi passati essi avevano cercato più volte il suo aiuto, ma erano stati ignorati.