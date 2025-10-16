Trump ammette: “Ho autorizzato la Cia ad azioni clandestine contro Maduro”

Roma, 16 ottobre 2025 - Trump pronto a tutto per eliminare Maduro? Secondo il New York Times il presidente avrebbe autorizzato azioni clandestine della Cia contro il Venezuele del presidente chavista e contro i narcos. Il tycoon, raggiunto dal quotidiano, non ha voluto commentare, ma ha ammesso "Ho ho dato l'autorizzazione" ad operazioni "per due motivi": Maduro è il principale sponsor di un regime "narco-terrorista" e inoltre il presidente del Venezuela libera detenuti dalle carceri per spedirli negli Stati Uniti.

Donald Trump alla Casa Bianca

A questo punto al giornalista, conoscendo il passato della Cia in Sudamerica, è venuta spontanea un'altra domanda: ha autorizzato la Cia a "eliminare" Maduro"? E Trump indispettito ha risposto: "E' una domanda ridicola da farmi. Non proprio una domanda ridicola, ma non sarebbe ridicolo se rispondessi?".

Il presidente ha spiegato che, dopo una serie di attacchi navali contro le imbarcazioni dei narcos (almeno cinque imbarcazioni colpite con 27 presunti trafficanti morti), ora sta valutando azioni militari statunitensi contro i presunti cartelli della droga venezuelani anche sul territorio.

"Ora che abbiamo il mare sotto controllo è ovvio che stiamo valutando la possibilità di estendere le azioni militari statunitensi alla terraferma", ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale.

Maduro ha ordinato esercitazioni militari per contrastare le azioni dei mezzi Usa contro i presunti narcotrafficanti nei Caraibi, e ha ricordato i "colpi di stato orchestrati dalla Cia" in Sudamerica. Ma le azioni Usa non sono ben viste anche da altre Nazioni, ad esempio Trinidad e Tobago, che si trova al largo delle coste del Venezuela, sta indagando sui raid americani per verificare se c'erano dei suoi cittadini a bordo, mentre il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto alle Nazioni Unite di aprire un "processo penale" contro Trump per l'uccisione di alcuni colombiani negli stessi attacchi.

Oltre alle critiche di azioni illegali in acque internazionali contro semplici sospetti, non ancora interrogati e accusati, secondo gli esperti sudamericani Trump vuole un cambio di regime in Venezuela. E proprio su questo punto Maduro lo ha attaccato: "No alla guerra nei Caraibi... No al cambio di regime... No ai colpi di stato orchestrati dalla Cia", ha detto il presidente venezuelano mercoledì in un discorso a un comitato istituito per contrastare le azioni di Washington.

Maduro ha anche mobilitato l'esercito, la polizia e una milizia civile per difendere "le montagne, le coste, le scuole, gli ospedali, le fabbriche e i mercati" del Venezuela. Il presidente venezuelano oggi ha ordinato esercitazioni militari negli stati di Táchira, Apure e Amazonas, confinanti con la Colombia. "Attiveremo l'intera forza militare di difesa globale, difesa popolare e difesa di polizia" ha annunciato su Telegram.

Inoltre la pressione è salita ulteriormente con il Nobel ricevuto da Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana sostenuta dagli Stati Uniti.