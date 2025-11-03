Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Esteri
Trump attaccherà il Venezuela?

Il presidente Usa in un’intervista alla Cbs ha minimizzato le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana, ma ha affermato che Maduro ha i giorni contati

Donald Trump, presidente Usa (Dire)

Roma, 3 novembre 2025 –  Dice di no, ma l’escalation fa presupporre una realtà diversa. Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana. Nella stessa intervista alla Cbs però ha affermato che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Sempre difficile interpretare le parole del presidente americano, che giungono fra l’altro mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone. L'area è ora presidiata da caccia F-35, otto unità navali e circa 10mila militari, oltre al gruppo d'attacco guidato dalla portaerei Gerald R. Ford.

