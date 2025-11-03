Trump attaccherà il Venezuela?

Roma, 3 novembre 2025 – Dice di no, ma l’escalation fa presupporre una realtà diversa. Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana. Nella stessa intervista alla Cbs però ha affermato che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Sempre difficile interpretare le parole del presidente americano, che giungono fra l’altro mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone. L'area è ora presidiata da caccia F-35, otto unità navali e circa 10mila militari, oltre al gruppo d'attacco guidato dalla portaerei Gerald R. Ford.