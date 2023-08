Donald Trump arrestato in Georgia: la storica foto segnaletica dell’ex presidente degli Usa

Roma, 25 agosto 2023 - Donald Trump è stato formalmente arrestato e detenuto per pochi minuti in Georgia, presso il carcere di Fulton County. E' la prima volta che un presidente o ex presidente degli Stati Uniti d'America viene immortalato nella classica foto segnaletica di riconoscimento, la famosa 'mugshot'. "Non ho fatto nulla di sbagliato, questo è un momento molto triste", ha detto 'The Donald', raggiunto da tredici capi d'accusa collegati al tentativo, in concorso con altre diciotto persone, di sovvertire il risultato delle elezioni in Georgia nel corso delle elezioni presidenziali del 2020.

Trump è stato schedato con il numero di matricola 2313827: prima del rilascio su cauzione di 200mila dollari, è stato riconosciuto come il detenuto P01135809. 'The Donald' ha parlato di "parodia della giustizia. Noi abbiamo tutti i diritti di contestare un'elezione ritenuta disonesta, questa è un'interferenza elettorale".

Nella schedatura ufficiale del dipartimento dello sceriffo della Contea, Trump è stato così riconosciuto: alto 1,92, peso 97 chili, capelli "biondi o fragola", "occhi blu". Una volta lasciato l'aeroporto di Atlanta, l'attesa dei media si è concentrata sul momento piu' atteso: la pubblicazione della foto segnaletica. La prima di un ex presidente del Paese più potente al mondo. Secondo quanto previsto in questo caso, lo sceriffo aveva tempo fino alle 16 di domani per rendere pubblico il 'mug shot' dell'ex presidente, ma ha anticipato i tempi, così come aveva fatto con tutti gli altri incriminati, dall'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, al suo ex capo dello staff, Mark Meadows.

Nella foto segnaletica Trump appare con sguardo accigliato, indurito, minaccioso, la mascella serrata, mentre fissa l'obiettivo, il volto leggermente inclinato verso il basso. E' una foto senza precedenti, che mette il sigillo sulla quarta incriminazione di Trump in cinque mesi.