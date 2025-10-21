Trump ha fatto arrestare o espellere 1 milione di immigrati illegali. Stretta anche sull’esame per ottenere la cittadinanza

Roma, 21 ottobre 2025 - Prosegue senza sosta la campagna contro gli immigrati irregolari negli Stati Uniti fortemente voluta dal presidente Donald Trump. I dati del dipartimento della Sicurezza interna, rilanciati da Fox News, sono disarmanti: 1 milione di immigrati irregolari arrestati o espulsi dagli Usa dall'avvento del tycoon alla Casa Bianca. Nello specifico le deportazioni sono state 515 mila e i fermi 485 mila. Inoltre l'accanimento delle autorità ha spinto 1,6 milioni di persone a lasciare il Paese di propria spontanea volontà.

Sondaggi danno ragione a Trump, ma dubbi sui metodi

Anche se gli americani gli danno ragione, come mostra un sondaggio del New York Times e della Siena University di inizio mese dove risulta che la percentuale di chi è a favore dell'espulsione degli illegali arriva al 54%, la maggior parte pensa anche che il presidente sta esagerando. Infatti il 51% ha affermato che vengono deportate le persone che "devono essere deportate", contro al 42% di contrari, ma i metodi hanno scioccato l'opinione pubblica americana. Hanno lasciato il segno le immagini, diffuse dalla stessa Casa Bianca, di una fila di migranti ammanettati e in catene mentre viene imbarcata su un cargo militare.

Soldati Usa imbarcano su un cargo gli immigrati illegali espulsi

Più difficile l’esame per ottenere la cittadinanza

Oltre ad espellere l'amministrazione Trump sta anche rendendo più difficile l'esame orale richiesto agli immigrati che vogliono la cittadinanza statunitense. Così chi è in possesso di una Green Card da ieri deve rispondere correttamente a 12 domande rispetto alle 6 precedenti, su educazione civica, storia, politica e governo degli Stati Uniti. Ma non basta perché alle 100 domande preparatorie sono state aggiunte altre 28 con quesiti come le ragioni della guerra in Kuwait e in Vietnam. Inoltre ci sarà una valutazione sulla "buona condotta morale", con assenza di reati richiesta e le prove di aver contribuito positivamente alla società. Infine ci sarà anche la possibilità di intervistare conoscenti e parenti del richiedente.