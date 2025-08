Accordo Trump-Apple: altri 100 miliardi di investimenti negli Usa “per evitare i dazi sull'iPhone”

Washington, 6 agosto 2025 – Apple sta per fare un maxi investimento da 100 miliardi di dollari negli Usa: una strategia per “evitare i dazi sull'iPhone”. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi da Donald Trump, a rivelarlo in anteprima è Bloomberg.

Sale così a 600 miliardi il valore del piano strategico della multinazionale per i prossimi quattro anni: in questo lasso di tempo Apple sposterà la produzione di server e altri prodotti negli Stati Uniti. È la riposta alla minaccia della Casa Bianca di imporre dazi del 25% se Apple non avesse trasferito la produzione di iPhone negli Stati Uniti. E così ora sarà.

Trump-Apple annunceranno 100 miliardi investimenti in Usa

Accordo Apple-Trump: cosa sappiamo

Secondo le fonti del sito di informazione finanziario, il piano di investimento dovrebbe includere un nuovo programma di produzione per portare una parte maggiore della ‘supply chain’ di Apple negli Stati Uniti.

Il colosso di Cupertino ha già annunciato 500 miliardi di dollari per spostare la produzione negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, tra cui un nuovo stabilimento di server a Houston, un'accademia per fornitori in Michigan e ulteriori investimenti con i fornitori nazionali. Gli attuali 100 miliardi di dollari porterebbero l'impegno totale di Apple a 600 miliardi di dollari.