Trump insiste sulla Groenlandia: “La annetteremo”. Nel mirino le materie critiche

Roma, 13 marzo 2025 – A un paio di giorni dalla vittoria del centrodestra di Nielsen in Groenlandia, il presidente Usa Donald Trump torna a ribadire l'intenzione di annettere il Paese, territorio indipendente sotto sovranità della Danimarca. "Penso che accadrà, ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale" ha affermato oggi Trump all'inizio del suo incontro con il segretario Generale della Nato, Mark Rutte, nello Studio ovale. Trump ha parlato di un possibile "accordo" per l'annessione. La Danimarca è un paese dell'Ue e della Nato.

Donald Trump

Nielsen: no cauto ai desiderata Usa

Già durante le elezioni, forse le più seguite della storia recente dell'isola artica, il tycoon aveva fatto appello agli elettori a votare per i politici che avrebbero accolto il suo piano di annessione agli Stati Uniti. Ma l’esito del voto ha incoronato i democratici di centrodestra, decisi ad elaborare una strategia per formare una coalizione di governo e definire un percorso verso l'indipendenza del territorio danese. Il leader 33enne Jens-Frederik Nielsen, deciso a respingere le mire di Washington, ha promesso però "un approccio cauto".

Le materie prime critiche nel mirino di Trump

Le minacce di Trump di prendere il controllo dell'isola artica, "in un modo o nell'altro", senza escludere l'uso della forza, giustificandosi con la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a fronte del crescente interesse di Cina e Russia nella regione artica, hanno acceso un'attenzione globale senza precedenti sulla politica groenlandese e su un territorio strategico per la sua posizione e per la ricchezza di materie prime critiche. Si tratta di un gruppo di materiali rari, necessari per il settore tecnologico, perché impiegati nella costruzione di microchip e di componenti di vario genere e di grande importanza anche per il settore militare e la transizione energetica. La Groenlandia ospiterebbe ben 30 delle materie prime più ambite e 43 dei 50 minerali critici presenti nell’elenco stilato dal governo statunitense che punta a ridurre la dipendenza dalla Cina, che detiene al momento una sorta di monopolio su questi materiali indispensabili per il progresso tecnologico.

L’iter per l’indipendenza

Tutti i partiti, così come la maggioranza dei 57mila abitanti, sostengono l'indipendenza da Copenaghen. La legge sull'autogoverno della Groenlandia del 2009 consente al territorio di avviare unilateralmente il processo di indipendenza. Prevede che si tengano negoziati tra i governi danese e groenlandese per raggiungere un accordo. Questo deve poi essere approvato dal Parlamento groenlandese, sottoposto a referendum sull'isola e infine votato dal Parlamento danese.