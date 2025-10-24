Trump: andrò a Gaza: "Israele non annetterà la Cisgiordania"

"Israele non annetterà la Cisgiordania perché ho dato la mia parola ai Paesi arabi". Taglia corto Donald Trump – che ha annunciato un suo prossimo viaggio a Gaza - sulla spigolosa questione del voto della Knesset di mercoledì scorso, quando il parlamento israeliano ha approvato in via preliminare un disegno di legge per applicare la sua sovranità in Cisgiordania. Un voto, stoppato poi dallo stesso Netanyahu, che il vicepresidente J.D. Vance ha definito "strano e sciocco", ribadendo invece ai giornalisti israeliani di "sentirsi piuttosto bene" a proposito del cessate il fuoco a Gaza dopo i colloqui con il premier israeliano.

Anche il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, atterrato ieri a Tel Aviv, ha criticato il voto della Knesset, bollandolo – così come le violenze dei coloni – come una minaccia all’accordo di pace. "Penso che il presidente Trump – ha detto - abbia chiarito che non è qualcosa che possiamo sostenere in questo momento". Gli fa eco il ministero degli Esteri turco: "Passo provocatorio che minaccia il già fragile contesto di sicurezza e stabilità nella regione". Non è invece della stessa opinione il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir: "Israele è uno Stato sovrano e indipendente e i membri della Knesset votano a propria discrezione".

Il segretario di Stato Rubio ha anche dichiarato, prima di partire dalla Joint base di Andrews verso Tel Aviv, che Washington sta valutando la possibilità di richiedere alle Nazioni Unite un mandato per l’invio di forze straniere nella Striscia. "Sarebbe un passo in avanti verso la costruzione di forze di difesa internazionali". Secondo Vance (nella foto con il presidente israeliano, Herzog), la forza di difesa dovrebbe occuparsi pure del disarmo di Hamas, anche se il processo "richiederà del tempo" e dipenderà strettamente dalla composizione della stessa.

Spunta, inoltre, un piano sull’asse Stati Uniti-Israele, ideato dall’inviato speciale Steve Witkoff e dal genero di Trump, Jared Kushner, per dividere Gaza in due enclave separate, una controllata da Tel Aviv e l’altra da Hamas, con la ricostruzione che sarebbe avviata solo nella parte sotto il controllo israeliano fino al disarmo del gruppo islamico. Un’ipotesi, come riporta il Wall Street Journal, che punterebbe a convincere così Hamas a disarmarsi e a istituire un governo alternativo che possa controllare l’enclave e favorire la nascita di un ambiente sicuro per gli investimenti. Al piano, però, si oppongono fermamente i governi arabi.