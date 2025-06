Trump alza i toni: "Novemila migranti a Guantanamo"

I carri armati sono gia partiti da Fort Bragg diretti a Washington. Donald Trump è andato ieri mattina ad ispezionarli personalmente, ansioso di ricevere il 14 giugno il suo regalo di compleanno: una grande parata militare che festeggia i 250 anni dell’esercito americano. Ha però avvertito chi pensa di replicare le proteste come a Los Angeles: "Chi cercherà di disturbare inconterà una forza immensa". E subito dopo dopo un’altra minaccia: "Abbiamo un piano per trasferire a Guantanamo almeno 9000 immigrati clandestini immediatamente". E secondo il Washington Post ci sarebbero anche italiani oltre a migranti provenienti da Gran Bretagna Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti. Il linguaggio di Trump giorno dopo giorno sta diventando quello della deterrenza e della paura.

A Los Angeles intanto continuano i disordini, anche se le manifestazioni dei dimostranti scesi in strada per protestare contro le espulsioni di massa sono per la maggior parte pacifiche. Nelle strade della città Californiana sono già stati dispiegati dal governo federale oltre duemila soldati della guardia nazionale e da 700 adesso salirebbero a 1900 anche i marines impiegati per mantenere l’ordine pubblico, militarizzando l’intera area.

A inasprire la situazione è stato il ricorso da parte di Trump alla Section 12406 del Title 32 dello U.S. Code, una norma che consente al presidente di assumere il controllo federale della Guardia Nazionale, anche contro il parere del governatore. Una mossa che il governatore della California, Gavin Newsom, ha definito "illegale e immorale", accusando il presidente di "calpestare la sovranità dello Stato" e annunciando un ricorso legale. "Stanno superando una linea rossa. Il bilanciamento dei poteri si sta sgretolando", ha tuonato.

Intanto, però, un tribunale americano ha emesso un’ordinanza che limita lo schieramento di soldati a Los Angeles. Il giudice di San Francisco, Charles S. Breyer, ha fissato un’udienza per le 13.30 ora di Los Angeles di domani (le 22.30 in Italia) sulla richiesta della California di un’ordinanza restrittiva temporanea che limiti i Marines e le truppe della Guardia Nazionale a Los Angeles.