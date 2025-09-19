Uno yankee a Windsor, Trump accolto come un re. Ma è stallo con Starmer

Londra, 19 settembre 2025 – L’ultima visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito, nel 2019, costò ai contribuenti britannici poco meno di 6 milioni di euro. Sebbene la sua permanenza questa volta sia stata più breve e lontana dagli occhi del pubblico – con un conseguente risparmio sui costi per la sicurezza – lo sfarzo dell’accoglienza suggerisce una spesa simile, se non superiore. Buckingham Palace, che considera inelegante ogni discussione sui costi dell’ospitalità, ha tuttavia svelato alcuni dettagli che rivelano l’impressionante livello di cura e preparazione dietro il banchetto di Stato al Castello di Windsor.

Accolto da carrozze trainate da cavalli bianchi e postiglioni in livrea, in una scenografia quasi disneyana, il presidente americano è apparso quasi abbacinato dalla sfolgorante bellezza di Kate, dalla calorosa amicizia del Re e dalla squisita ospitalità delle Loro Maestà. Trump, noto per il suo debole per la famiglia reale e per la pompa magna che associa al trono britannico, è stato trattato davvero come un re. Già il dress code lasciava presagire lo splendore della serata: il formalissimo white tie, un codice di abbigliamento rarissimo in America e superiore persino allo smoking. Per gli uomini, questo impone giacca a coda di rondine, pantaloni neri, camicia con colletto ad ala, panciotto e papillon rigorosamente bianchi. Per le donne, l’obbligo è un abito lungo fino a terra, spesso impreziosito da guanti bianchi. I membri delle famiglie reali, come da protocollo, hanno sfoggiato tiare, medaglie, fasce e spille, come si è potuto ammirare su Camilla, Kate, la principessa Anna e la duchessa di Gloucester.

Il maestoso tavolo del banchetto, lungo ben 47 metri e costruito appositamente per l’occasione, ha richiesto tre giorni interi solo per l’apparecchiatura. Ogni coperto era un’opera d’arte: sottopiatto e piatto d’apertura, posate in oro massiccio e sei calici a persona, destinati ad acqua, champagne, vino bianco, rosso, vino da dessert e porto. A servire i 160 ospiti – che includevano, oltre all’entourage presidenziale e alla famiglia reale, magnati dell’industria e del tech (con scarsa rappresentanza del mondo dello spettacolo, poco caro a Trump) – erano presenti 80 membri dello staff, tra paggi, valletti, maggiordomi e sommelier. Nelle cucine, lo chef Mark Flanagan coordinava una brigata di venti cuochi e un esercito di aiutanti.

Il menù, definito sei mesi prima dell’evento, è stato quasi interamente a chilometro zero, proveniente direttamente dalle tenute reali. Quaglie, polli, zucchine, crescione, lamponi, prugne e miele sono stati coltivati e raccolti nelle terre di Sua Maestà, noto per la sua passione per l’agricoltura. Anche il tripudio di fiori che adornava la tavola è stato curato dal capo giardiniere John Anderson e dal suo team.A rendere l’atmosfera ancora più magica contribuivano circa 300 candele, sorrette da candelabri d’argento massiccio, molti dei quali risalenti all’epoca della regina Vittoria. La Casa Reale non organizza più di due visite di Stato all’anno, proprio a causa dell’enorme sforzo organizzativo ed economico che comportano. L’obiettivo, però, è sempre lo stesso: rafforzare i legami tra i Paesi e oliare le relazioni internazionali. Un perfetto esercizio di quello che si chiama “soft power”.