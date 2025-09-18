Trump accolto a Windsor come un re. Caprarica: “Porta miliardi di investimenti Usa”

Caprarica, che valore dobbiamo dare a questa visita?

“Dipende dai punti di vista. Per Donald Trump sicuramente è una sorta di consacrazione. Un imperatore senza corona, accolto con tutti gli onori da uno che la corona in testa l’ha eccome. Probabilmente, piacerebbe anche al presidente, anche se, pure senza diademi, il suo potere è molto ma molto maggiore di quello di cui dispone Re Carlo".

Che gli ha fatto trovare il Castello di Windsor tirato a lucido e con tre reggimenti ad accoglierlo…

“Diciamoci la verità, le modalità di questa visita suggeriscono la trasformazione di Windsor per 24 ore in una specie di castello di Disneyland. Trump ha avuto quello che voleva. Le sue cerimonie, lo sfarzo, quello che gli inglesi chiamano pop up in certain circumstances”.

Tutto per soddisfare la vanità del presidente?

“In buona sostanza sì. Il più grande narciso del pianeta come presidente degli Stati Uniti oggi non è riuscito a conquistare il Nobel per la pace e dubito che mai lo conquisterà. Ma in compenso ha avuto il privilegio assolutamente eccezionale di una seconda visita di Stato, che è una cosa che i Windsor hanno sempre e solo riservato ai cugini regnanti. Quindi lui è il primo leader eletto a godere di questo privilegio. Sei anni fa, quando fece visita allora Regina Elisabetta arrivò al castello di Windsor con il cappello in mano, cercando di entrare nel salotto buono per essere ricevuto dalla regina. Di fondo era un Trump molto più incerto, molto più instabile sulle gambe”.

Insomma, Trump va mandato via contento…

“Sì. Il paragone che mi viene in mente sono le feste che facevano nei paesini quando tornava il paisà che aveva fatto fortuna altrove, nella speranza che poi quello sganciasse qualche spicciolo. L’Inghilterra di oggi é in preda a una crisi economica ancora non risolta e ancora sotto di parecchio nel PIL che poteva vantare pre Brexit. Ha una relazione con l’America più libera rispetto a quando faceva parte della Ue e cerca di ricavarci qualcosa, per esempio sta cercando di aprire alle big tech della Silicon Valley”.

Invitate anche loro alla cena nel castello di Windsor…

“Si deve considerare l’arrivo di grandi investimenti nell’ambito di un accordo generazionale per decine di miliardi di dollari sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale proprio in Gran Bretagna. A questo si aggiungano gli 8 miliardi che arrivano in imprese finanziarie della City. Insomma, per un Paese che sta vivendo una crisi economica di difficile soluzione e una crisi politica di una portata mai vista, in un mondo che è radicalmente cambiato, l’amministrazione Trump ha esteso una vera e propria linea di credito. È una cosa che per la monarchia val bene una messa a Windsor Castle, anche se qui si parla di cena”.

Una bella opportunità anche per il premier Keir Starmer, che al momento non naviga in acque serene…

“Più che un’opportunità è una flebo per tenerlo in vita. È un uomo che certamente ha delle qualità, ma paradossalmente le sta dimostrando più fuori dalla Gran Bretagna con l’attivismo sul fronte dei Volenterosi, per esempio, che entro i confini nazionali. In casa, non solo non è in grado di tenere con sé il suo partito, ma non appare nemmeno in grado di rispondere”.