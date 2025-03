Trump irritato dall’abbigliamento di Zelensky. Ma i media ricordano: “Churchill andò da Roosevelt in tuta da aviatore”

Roma, 1 marzo 2025 - L'abito non fa il monaco, o in inglese "don't judge a book by its cover", è il proverbio dimenticato da Trump, infatti secondo Barak Ravid, corrispondente di Axios e ben informato sui retroscena della Casa Bianca, oltre i contrasti di natura politica ed economica, sarebbe stato l'abbigliamento con cui Zelensky si è presentato alla White House ad indispettire il tycoon.

Un fattore "piccolo ma non insignificante", che ha contribuito all'irritazione del presidente, che più di una volta attraverso i suoi consiglieri avrebbero richiesto al team di Zelensky di indossare un completo per l'incontro, più rispettoso della tenuta militare normalmente portata dal presidente ucraino.

Volodymyr Zelensky e Donald Trump

Ma Zelensky, con tre anni di guerra sulle spalle, da quell'orecchio non ci sente e si è presentato in pantaloni e maglia neri, con il simbolo nazionale ucraino, leggermente più formale del solito ma lontano dalle richieste del numero uno di Washington, che non ha perso tempo ricevendolo per lanciare la prima 'fastidiosa' e ironica frecciata all'ospite: "Oggi è elegante".

Parole che come dire, hanno indirizzato l'incontro sulla via sbagliata. Zelensky ha incassato con stile diverse provocazioni durante l'incontro, e ha anche ribattuto con un certo successo a uscite come "Kiev sarebbe durata tre giorni senza l'appoggio Usa", detta da Trump e a cui Volodymyr ha ribattuto ricordando che sono le stesse parole che ha usato Putin (Apriti cielo, è scattato Vance).

Nello Studio Ovale però Zlensky era sotto fuoco incrociato, come ha mostrato la domanda (Concordata con il presidente?) del reporter Brian Glenn che ha chiesto con falsa innocenza: "Perché non indossa un completo?".

Ma non tutti i media si stanno facendo addomesticare da Trump. SkyNews ha ricordato che Winston Churchill, il cui busto è stato riportato proprio da Trump nello Studio Ovale per l'ammirazione che prova verso lo statista britannico, nel 1943 si presentò a cospetto del presidente Franklin D. Roosevelt in tuta da aviatore. E che non tutti i membri dell'entourage di Trump indossano completi tradizionali, vedi Elon Musk.