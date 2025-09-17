Trump a Londra con Melania: oggi in carrozza da re Carlo a Windsor, la visita alla tomba di Elisabetta e il banchetto di Stato

Londra, 17 settembre 2025 – Seconda visita di Stato nel Regno Unito per Donald Trump. Il presidente statunitense, accompagnato dalla first lady Melania, è atteso al castello di Windsor dove sarà ricevuto da re Carlo III e dalla regina Camilla. Un contesto solenne con tanto di tappeto rosso, fanfara e parata militare: la coppia dovrebbe arrivare in carrozza, scortata dal principe William e dalla moglie Kate. Previsto anche un apparato di massima sicurezza anche per evitare qualsiasi contatto ravvicinato con la popolazione visto anche le proteste annunciate come quella della 'Stop Trump Coalition', che comprende 50 sindacati e organizzazioni benefiche che scenderanno in piazza a Londra per poi marciare verso Parliament Square e tenere un comizio per promuovere "una visione alternativa e democratica del mondo, basata sulla pace, la giustizia sociale e la cooperazione internazionale". Critico in tal senso anche il sindaco laburista della capitale inglese Sadiq Khan, che in un'intervista al Guardian ha detto che il tycoon "soffia sul fuoco dell'estrema destra".

L'arrivo di Donald e Melania Trump nel Regno Unito per la vista di Stato (Ansa)

Il programma della giornata

Donald e Melania Trump sono attesi a Windsor in tarda mattina. L’elaborato cerimoniale prevede l’arrivo in elicottero della coppia presidenziale che, dopo i saluti con l’erede al trono William e la consorte, saliranno su una carrozza per essere scontati fino al castello. Una volta giunti qui, re Carlo e il presidente Usa saranno accolti da una guardia d'onore composta da un picchetto di Granatieri, Coldstream e Guardie Scozzesi.

Poi ci sarà un pranzo ufficiale a cui seguirà una visita dei Trump alla Cappella di San Giorgio per deporre una corona di fiori sulla tomba della Regina Elisabetta II, che aveva ospitato il tycoon a Buckingham Palace durante la sua prima visita di Stato nel 2019. Più tardi, nel pomeriggio, i la coppia presidenziale si unirà ai sovrani e al primo ministro Keir Starmer per un sorvolo militare che coinvolgerà aerei da combattimento britannici e americani. Infine, stasera, ci sarà il banchetto di Stato nella Sala Grande del castello.