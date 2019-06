Londra, 3 giugno 2019 - Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati in Gran Bretagna per l'attesa visita di Stato di tre giorni. L'Air Force One, che era partito dalla base di Andrews, nel Maryland, è atterrato all'aeroporto di Stansted, alle porte di Londra. La coppia presidenziale si è poi recata a Buckingham Palace per incontrare la regina Elisabetta II. Ad accogliere la coppia presidenziale nel parco sono stati il principe Carlo, erede al trono, e la sua consorte, Camilla, duchessa di Cornovaglia. Sia Melania sia Camilla vestite di bianco con vistosi cappelli. Il presidente Usa, camminando al fianco di Carlo, ha poi raggiunto l'ingresso dove è stato accolto con un sorriso dalla regina Elisabetta vestita di verde acqua.

La visita di Trump è osservata al microscopio e così anche la stretta di mano con la regina Elisabetta diventa oggetto di dibattito. In effetti, dalle immagini trasmesse in diretta televisiva, sembra che il presidente americano invece di sfiorare la mano della sovrana, come impone il protocollo, gliela afferri o le si avvicini con un pugno chiuso. Cosa sarà mai successo in quei pochi secondi? Secondo l'esperta di linguaggio del corpo Judi James probabilmente Trump, noto per le sue strette di mano vigorose e prolungate, non sia riuscito a prendere la mano di Elisabetta che invece porge solo i polpastrelli. Inoltre la grandezza delle mani del presidente non ha contribuito a facilitare l'operazione, spiega l'esperta alla Press Association. Da qui l'effetto "pugno chiuso" che più semplicemente è stato un goffo tentativo da parte di Trump di acchiappare la mano, piccola, della regina.

ATTACCO A KHAN - L'aereo non era ancora atterrato a Londra quando il tycoon ha attaccato il sindaco di Londra su Twitter. Trump ha definito Sadiq Khan, un "perdente completo" per aver criticato la decisione del Regno Unito di 'srotolare il tappeto rosso' per il capo della Casa Bianca. "Khan, che ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, ha fatto commenti 'cattivi' sul presidente degli Stati Uniti", ha aggiunto prima di scendere dall'Air Force One. Secondo Trump farebbe meglio a concentrarsi sulla lotta alla criminalità della capitale britannica.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 giugno 2019

Già questa notte Trump aveva lanciato strali verso il sindaco Londra. "Se vorrei incontrare il sindaco di Londra Sadiq Khan? No, non lo apprezzo molto. Penso che sia il gemello di De Blasio (il sindaco di New York, ndr), tranne per il fatto che è più basso".

Khan invece aveva paragonato il suo linguaggio a quello di un fascista del XX secolo. E oggi ha replicato così alle nuove accuse: il presidente degli Stati Uniti rappresenta "l'esempio più eclatante" della crescente "minaccia dell'estrema destra" nel mondo. I giudizi espressi da Trump su Twitter sono qualcosa di "molto più grave di insulti infantili non degni del presidente degli Stati Uniti", ha detto il portavoce di Khan. "Sadiq rappresenta i valori progressisti di Londra e del nostro paese", mentre Trump "è l'esempio più eclatante di una crescente minaccia dell'estrema destra in tutto il mondo, che sta mettendo a rischio i valori fondamentali che hanno definito le nostre democrazie liberali per più di 70 anni", ha insistito il portavoce del sindaco di Londra.

CRITICHE ALLA CNN - Da Londra Trump se la prende a distanza anche con la Cnn. "Appena arrivato nel Regno Unito - twitta ancora il capo della Casa BIanca -. L'unico problema è che la Cnn è la primaria fonte di informazioni dagli Usa disponibile". E prosegue: "Dopo averla guardato per un breve tempo, ho spento. Tutto negativo, e così tante fake news, molto male per gli Usa. I grandi ascolti calano. Perché il loro proprietario, la Att, non fa qualcosa?".

