Trump: “A Gaza reali possibilità di pace”. Hamas apre al disarmo ma vuole il ritiro completo di Israele

Il presidente Trump è determinato: riporterà gli ostaggi a casa. Il secondo anniversario del 7 ottobre e secondo giorno di incontri a Sharm el-Sheik è stato caratterizzato dalla corsa contro il tempo per salvare i cittadini israeliani che si trovano ancora nelle mani di Hamas. Le prime indicazioni dei mediatori, condivise dalla fazione palestinese, hanno confermato un “clima positivo” nei colloqui indiretti con Israele. Tuttavia l’organizzazione terroristica non cede: se Israele vuole vedere tornare tutti, l’esercito di Tel Aviv deve andarsene dalla Striscia e anche sul futuro assetto di Gaza il gruppo jihadista è pronto a porre condizioni difficili da accogliere per Israele. Anche se filtra la possibilità che sia pronta al disarmo, pur ponendo il veto sul coinvolgimento di Tony Blair sul futuro di Gaza.

Trump e Netanyahu sul monitor alle spalle di Giorgia Meloni

L’ottimismo del presidente Usa

Trump, come sempre, è ottimista. Parlando con i giornalisti ha detto che “ci sono reali possibilità” per un accordo di pace a Gaza. Il tycoon ha poi voluto ringraziare le famiglie degli ostaggi, che, sempre ieri, hanno firmato un appello perché a Trump venga assegnato il Nobel per la pace. “Siamo certi – hanno scritto – che non si darà pace finché l’ultimo ostaggio non sarà riportato a casa, la guerra non sarà finita e la pace e la prosperità non saranno ripristinate per i popoli del Medio Oriente”. Immediata la replica presidenziale. Il numero uno della Casa Bianca, nelle scorse ore, ha scritto una lettera per ringraziare, garantendo che è determinato a a riportare a casa tutti gli ostaggi e ad assicurare la totale distruzione di Hamas.

La posizione di Hamas

Fin qui, le promesse del presidente. Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia sono riuniti a Sharm el-Sheik in una vera e propria corsa contro il tempo per trovare un compromesso fra Israele e Hamas. La promessa di Trump è quella di arrivare almeno a un cessate il fuoco, con Doha e Ankara nettamente schierati con l’organizzazione terroristica. Hamas sembra disposto al confronto, ma se da una parte dice di volere l’accordo, dall’altra pone condizioni che potrebbero essere mal tollerate dalla contro parte israeliana.

I nodi dei negoziati: le Idf nella Striscia, il ruolo di Hamas, Tony Blair

I nodi più spinosi sono due. Il primo è il ritiro delle IDF dalla Striscia di Gaza, che deve essere totale e immediato, pena la non restituzione degli ostaggi. Il secondo riguarda il ruolo che l’organizzazione terroristica vorrebbe comunque avere nella Striscia del futuro, aprendo a un monitoraggio internazionale, ma chiudendo drasticamente all’ipotesi del coinvolgimento dell’ex premier inglese, Tony Blair, ancora molto malvisto a causa del suo operato durante la seconda guerra del Golfo. C’è poi il tema di chi, fra i 250 prigionieri palestinesi, Israele deciderà di liberare. Intanto è dato come immediato l’ingresso in campo di negoziatori di più alto livello, come l’inviato Usa Steve Witkoff.

Israele e Vaticano, il cardinale Parolin e il Papa

Nervi tesi anche fra l’ambasciata d’Israele presso la Santa Sede e il Vaticano. Al centro le recenti parole del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, per il quale le persone a Gaza non possono essere ridotte “a mere vittime collaterali”. Secca la risposta della diplomazia di Tel Aviv con il porporato accusato di “minare gli sforzi di pace”.

Ma altrettanto netta la posizione del Pontefice: “Il cardinale esprime la posizione della Santa Sede”. E annuncia il primo viaggio apostolico, dal 27 novembre al 2 dicembre, prima tappa in Turchia e poi in Libano dove sarebbe voluto andare anche papa Francesco.