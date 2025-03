Trudeau lascia la guida del Canada e lancia un allarme: “Da Usa una sfida esistenziale”

Roma, 9 marzo 2025 – Il Partito Liberale al potere in Canada ha eletto come suo nuovo leader Mark Carney, che sostituisce quindi Justin Trudeau anche nel ruolo di primo ministro. Carney, che compirà sessant'anni tra pochi giorni, è stato governatore della Banca del Canada dal 2008 al 2013 e governatore della Banca d'Inghilterra dal 2013 al 2020. La nomina di Carney era ampiamente attesa.

Il Canada si trova davanti a una "sfida esistenziale” a causa delle minacce che arrivano da Donald Trump. È il messaggio lanciato da Justin Trudeau nel suo discorso di addio. “I canadesi si trovano ad affrontare una sfida esistenziale ed economica da parte dei loro vicini”, ha aggiunto. Poi ha messo in guardia: “La libertà non è scontata, anche il Canada non lo è”.

Trudeau ha lasciato la guida del Canada lanciando un grido d'allarme: "Da Usa sfida esistenziale"

Nei giorni scorsi Trudeau ave sentito telefonicamente Trump. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada andrà avanti nel “prossimo futuro”. Lo ha detto il primo ministro canadese Justin Trudeau ai giornalisti ad Ottawa, definendo “colorita” la telefonata avuta il 5 marzo, con il presidente Usa Donald Trump.

Trudeau ha detto che il Canada continuerà a dialogare con l'amministrazione Trump a proposito dei dazi, ribadendo che l'obiettivo è quello di farli rimuovere. “Posso confermare – ha tuttavia aggiunto – che resteremo nel prossimo futuro in una guerra commerciale che è stata lanciata dagli Stati Uniti”. Il riferimento è ai dazi del 25 per cento imposti da Washington sulle importazioni dal Canada (del 10 per cento sui prodotti energetici) a partire da martedì 4 marzo. Ottawa, da parte sua, ha risposto con dazi immediati del 25 per cento su 30 miliardi di dollari di merci Usa, con ulteriori misure che potrebbero entrare in vigore dopo 21 giorni su 125 miliardi di dollari di importazioni.

Telefonata al termine della quale, Trump aveva accusato Trudeau di cercare “di sfruttare il tema dei dazi per rimanere al potere”. “Non è stato in grado di dirmi quando si terranno le elezioni in Canada: mi sono chiesto cosa stia accadendo, ma poi ho capito che sta cercando di usare il tema dei dazi per rimanere al potere», ha scritto sul suo social Truth.

Trudeau “mi ha telefonato per chiedere cosa si potrebbe fare sui dazi”, ha detto Trump, aggiungendo di avere ricordato al capo del governo di Ottawa che “molte persone sono morte a causa del fentanyl entrato negli Stati Uniti attraverso i confini con Canada e Messico, e nulla mi ha convinto che il flusso si sia fermato”. Il presidente Usa ha aggiunto che i provvedimenti di Ottawa per contrastare il traffico di fentanyl «non sono sufficienti”.