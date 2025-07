Troppe spese, tagliato il treno della Regina

Ponchia

Piacerebbe a tutti rinunciare al treno privato potendo contare su due elicotteri, ma è il pensiero che conta. La famiglia reale britannica ha annunciato che a partire dal 2027 dismetterà il royal train per razionalizzare le spese. Il colpo di mannaia su quello che dal 1840 era il simbolo dei viaggi di rappresentanza della Corona, esaltato soprattutto dalla manina della Regina Elisabetta II fuori dal finestrino, fa parte di un piano più generale per ridurre gli sprechi all’interno della monarchia. Carlo III costretto a fare economia domestica: questo chiedono i tempi. Il suo regno, si era capito subito, avrebbe rinunciato alla grandeur per stare a galla e non irritare i sudditi che sostengono la famiglia con una sterlina all’anno a testa.

Ha cominciato riducendo l’appannaggio ai royals fanulloni e il primo a risentirne è stato il principe Andrea, stipendiato per giocare a golf o andare a cavallo. Poi ha sfrattato Angela Kelly, sarta personale e amica della defunta regina. E per ottimizzare il budget si ipotizza addirittura il trasferimento della sede della monarchia da Buckingham Palace al castello di Windsor, meno impegnativo. L’anno scorso i costi sono diminuiti di 20 milioni di sterline: nessuno tira la cinghia, però la spending review funziona.