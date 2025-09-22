Trident II, test a sorpresa del missile balistico Usa nei Caraibi. Può portare 12 testate nucleari indipendenti a Mach 16

Roma, 22 settembre 2025 - A sorpresa un sottomarino nucleare degli Stati Uniti (Più probabile) o della Royal UK Navy (Uniche da averlo in dotazione), ha effettuato un test con un missile balistico Trident II D5 vicino a Porto Rico in direzione sud dell'Oceano Atlantico. Il lancio, avvenuto il 21 settembre, non era stato annunciato e sia la US Navy che la Royal Navy non hanno rilasciato comunicati ufficiali. Il precedente risaliva 17 settembre 2021, anche per il costo di 30,5 milioni di dollari a missile.

Ma il razzo che sfrecciava nel cielo notturno dei Caraibi non è sfuggito ad Ada Monson, meteorologa di WAPA-TV che ha pubblicato sui social il video ottenendo migliaia di visualizzazioni. Anche la Caribbean Astronomy Society ha confermato che si è trattato di un test militare, senza però specificare quale nazione lo avesse effettuato.

Il Trident II D5 UGM-133A è prodotto dalla Lockheed, è missile balistico intercontinentale lanciato da un sottomarino (SLBM). Ha tre stadi a propellente solido e il sistema di guida inerziale. Nella fase post-lancio sfrutta il puntamento stellare per aggiornare la sua posizione e correggere gli eventuali errori compiuti dal sistema di guida inerziale. Il lancio da sotto al mare avviene a freddo, i missili vengono espulsi dai loro tubi del sommergibile con l'aria compressa e appena emergono si accendono i motori del primo stadio. La spinta in uscita crea una bolla d'aria e il razzo non viene mai toccato dall'acqua. Al terzo e ultimo stadio, a soli 2 minuti dal lancio, il Trident già ha raggiunto una velocità superiore a Mach 16, cioè ai 20 mila km/h. Ha una gittata di 4.000 miglia nautiche (4.600 miglia terrestri, 7.360 km).

I Trident II erano in dotazione ai sottomarini britannici Vanguard. In seguito sono stati montati su 12 sottomarini americani Classe Ohio. Può essere equipaggiato con 12 testate nucleari MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) W88 oltre che con le testate nucleari W76 (8 rispettando i trattati START), per colpire diverse posizioni nemiche con un unico lancio. Il Pentagono ha proposto nel 2006 la modifica del Trident in un missile convenzionale a un costo di 503 milioni di dollari americani.

A simulation video models the hypothetical impact of a Trident II D5 strike on Moscow — based on theoretical data and open-source analysis. It serves as a powerful reminder: Nuclear weapons must never be used. There are no winners — only irreversible consequences. pic.twitter.com/ghoqiZmQ19 — Defence Index (@Defence_Index) August 2, 2025

Secondo gli analisti il lancio del missile balistico proprio da Porto Rico, dove sono stati schierati nei giorni scorsi 10 caccia F-35, sarebbe un messaggio minaccioso al presidente venezuelano Maduro e ai narcos da parte del presidente Donald Trump, che ha dichiarato guerra alla bande di trafficanti e al leader di Caracas, accusato di essere legato ai cartelli sudamericani. Gli Stati Uniti hanno già colpito due imbarcazioni di narcos nel Mar dei Caraibi uccidendo 14 persone, e in zona hanno schierato ben 8 navi da guerra, tra cui un incrociatore lanciamissili, tre cacciatorpediniere lanciamissili, un sottomarino d'attacco rapido a propulsione nucleare (Probabilmente quello che ha effettuato il lancio del Trident), due navi per trasporto mezzi anfibi e una per il trasporto di elicotteri.