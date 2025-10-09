Alberto Trentini ha chiamato la famiglia: “Spiragli di speranza”. Il cooperante è detenuto in Venezuela da 11 mesi

Roma, 9 ottobre 2025 – Alberto Trentini ha chiamato la famiglia: il cooperante veneto è riuscito a parlare con la madre Armanda per la terza volta da quando è stato imprigionato in Venezuela. “Alberto ha potuto chiamare casa”, fa sapere la famiglia. “È la terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione. Ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte. Ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari”, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Trentini.

Alberto Trentini, il cooperante italiano originario di Venezia fermato il 15 novembre 2024 dalle autorità del Venezuela

La famiglia, “Spiragli di speranza per la liberazione”

“Questa telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l'arrivo a Roma di una delegazione Venezuelana, apre spiragli di speranza. E in questi 327 giorni la nostra fede non è mai venuta meno. Grazie a chi sta lavorando al nostro fianco per la liberazione di Alberto”, dicono i familiari del 46enne detenuto a Caracas.

La settimana scorsa la mamma di Alberto, Armanda Colusso, ha parlato al telefono con la premier Giorgia Meloni. “È stata disponibile: abbiamo parlato, ha promesso il suo impegno di aiutare e di farsi promotrice per la liberazione di Alberto. Sono stata soddisfatta, perché questa sua promessa l'ha fatta all'Italia e al mondo”, aveva fatto sapere la madre dell’attivista.

Perché Trentini è in carcere: cosa è successo a Caracas

Trentini era arrivato in Venezuela nell’ottobre del 2024 come coordinatore della Ong francese ‘Humanity and Inclusion’, premio Nobel per la pace 1997. Il suo ruolo era assistere le persone con disabilità nelle periferie estreme di Caracas. Poco più di un mese dopo, era il 15 novembre scorso, è stato arrestato a un posto di blocco mentre era in viaggio da Caracas a Guasdualito.

Trasferito nella prigione ‘El Rodeo’ di Caracas, per due mesi non si hanno più avuto notizie del 46enne: l'arresto è stato confermato alla famiglia soltanto a gennaio e, in quel lungo lasso di tempo, Trentini non ha potuto parlare con nessun avvocato o un funzionario dell’Ambasciata italiana. Non c’è nemmeno un’accusa formale che possa chiarire i motivi dell’arresto.