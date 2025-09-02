Kim Jong Un in Cina con il treno (a 60 km all’ora): perché il dittatore nordcoreano snobba l’aereo

Pechino, 2 settembre 2025 – Per la prima volte da sette anni a questa parte Kim Jong Un mette piede in Cina. Lo aspettavano per la parata militare con decine di migliaia di militari in piazza Tienanmen che commemora gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e la resistenza all'aggressione giapponese. Il dittatore nordcoreano ha lasciato Pyongyang ieri con una delegazione governativa per arrivare in Cina oggi. Un giorno di viaggio a bordo di un pesantissimo (e apparentemente datato) treno blindato. In aereo ci avrebbe messo un paio di ore.

Perché nel 2025 usare il trasporto su rotaia? Una scelta che evidentemente non risponde a ragioni di sicurezza. Anzi.

Di fatto Kim Jong Un non viaggia all’estero. I suoi rapporti con i leader mondiali si limitano a Vladimir Putin, che aiuta nella guerra in Ucraina (l’ha incontrato due volte dall’invasione a oggi). A Pechino il dittatore c’è stato l’ultima volta nel 2018. Per il resto i rapporti con il resto del mondo sono quasi pari a zero.

In ogni modo, perché il treno? Si tratta apparentemente di una tradizione iniziata dal nonno paterno Kim Il Sung, che fu dittatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea dal 1948 al 1994, cioè alla sua morte (primo ministro dal 1948 al 1972 e presidente a partire dal 1972).

Ai tempi il ‘Grande Leader’ – così veniva chiamato – fece di necessità virtù. Siccome aveva paura di volare, per i suoi spostamenti in Vietnam e Europa dell’est prendeva il treno. L’abitudine fu poi mantenuta dal figlio Kim Jong II che, ironia della sorte, in treno ci morì. E ora viene onorata dal nipote.

Il treno blindato nordcoreano si avvicina alla stazione di Pechino (Afp via Ansa)

Certo il treno di Kim Jong Un è un “treno speciale”. Così lo descrive anche l’agenzia statale Yonhap, annunciando la partenza del leader da Pyongyang. Chiamato Taeyangho (letteralmente ‘sole’), secondo un'agenzia di stampa sudcoreana citata dalla BBC, è composto da circa 90 carrozze. A bordo ci sono sale conferenze, sale per le udienze e naturalmente camere da letto. Non può mancare il convoglio ristorante, che servirebbe aragoste e vini francesi. Del resto Jong Un ha la reputazione di buongustaio e gran bevitore.

Riporta la Bbc che Konstantin Pulikovsky, un funzionario russo narrò le meraviglie del treno nordcoreano dopo averci viaggiato – ospitato da Kim – attraverso la Russia. Secondo Pulikovsky, Jong Un si faceva portare – in aereo! – aragoste fresche che mangiava con bacchette d'argento. I due avrebbero condiviso champagne oltre a “compagne di viaggio di estrema bellezza e intelligenza”.

Oltre a essere blindato (con vetri antiproiettile e pareti e pavimenti rinforzati anti esplosivo) il Taeyangho è anche armato di tutto punto: mitragliatrici, missili terra-aria e missili anticarro. Piccolo difetto: così carico non supera i 60 km orari.