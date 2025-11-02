“Correte, accoltellano tutti”. Assalto al treno, cosa è successo in Inghilterra: 9 feriti in pericolo di vita

Londra, 2 novembre 2025 – Il Regno Unito è sotto choc per l’assalto al treno nel Cambridgeshire, Inghilterra. Ieri sera dieci persone sono state accoltellate sul convoglio delle 18.30 (le 19.30 italiane) che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Nove di loro sono in pericolo di vita. La polizia ha fermato due persone sospette, una bloccata con il teaser.

Ma cosa è successo esattamente? Gli inquirenti stanno ancora tentando di mettere insieme i pezzi del puzzle.

Scene di sangue

Il treno aveva lasciato da poco Peterborough, cittadina a un’ora da Londra, quando a bordo si sono sentite urla. Testimoni hanno raccontato di un uomo armato di un grande coltello, mentre intorno era il panico. Passeggeri insanguinati correvano per i corridoi, qualcuno tentava di nascondersi nei bagni. “C'era sangue ovunque”, e alcune persone venivano “calpestate mentre tentavano di scappare”, ha riferito un passeggero a The Times. Alla BBC il cittadino Olly Foster ha detto di aver pensato a uno scherzo di Halloween dopo aver sentito gridare: “Correte, correte, un tizio sta accoltellando tutti”. Poi ha assistito a scene orribili. Ha visto con i suoi occhi l’aggressore tentare di colpire una ragazza e un anziano bloccarlo. Lui stesso è uscito dal treno con la mano, che aveva poggiato su un sedile insanguinato, imbrattata di sangue. Tutto è durato pochi minuti ma “è sembrata un'eternità”.

Gli arresti

Il treno si è fermato nella stazione di Huntingdon – una fermata non programmata – dove sono accorsi decine di poliziotti. Qui i testimoni hanno visto gli agenti puntare le armi contro un uomo che aveva un grosso coltello in mano, poi immobilizzato con un teaser. Le persone tratte in arresto sono però due.

Equipaggiamento medico fuori dalla stazione di Huntingdon, dove si è fermato il treno (Afp via Ansa)

La matrice: indaga anche l’antiterrorismo

La matrice l’attacco resta ignota. L’inchiesta è aperta formalmente per “incidente grave”, ma alle indagini partecipa anche l’antiterrorismo. Gli operatori intervenuti sul treno hanno pronunciato la parola in codice ‘Plato’, utilizzata dalle forze dell’ordine in caso di attacco terroristico.

Un “fatto orribile” e “profondamente preoccupante”, ha commentato il primo ministro Keir Starmer, esprimendo vicinanza ai passeggeri coinvolti. La ministra degli Interni britannica, Shabana Mahmood esorta “le persone a evitare commenti e speculazioni in questa fase iniziale" visto che non sono ancora stati resi noti i possibili moventi, né l'identità delle persone arrestate.

Intanto la London North Eastern Railway, che opera lungo la tratta, ha esortato i clienti a non viaggiare nella giornata di oggi: i servizi potrebbero essere cancellati con breve preavviso.