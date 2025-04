La fragile tregua di Pasqua e lo scambio di accuse. Zelensky: “Quasi 390 raid russi nella notte”. Il Cremlino: “Attacco a Donetsk”

Roma, 20 aprile 2025 – La tregua di Pasqua non conosce tregua in Ucraina. Nemmeno dopo lo stop alle armi proclamato da Putin per onorare la festività più importante per la Chiesa ortodossa si fermano i raid russi. L'esercito di Mosca ha effettuato nella notte quasi 390 bombardamenti dopo l'entrata in vigore della tregua annunciata ieri da Putin. Lo scrive stamattina su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In un attacco con droni nella regione di Kherson è morto un uomo di 58 anni, mentre in un altro raid sulla regione di Dnipropetrovsk sono state colpite 7 case e una linea elettrica. "Il male può avere la sua ora, ma Dio avrà il suo giorno", scrive ancora Zelensky, augurandosi che arrivi il giorno di una Pasqua di pace.

Dall’altro lato il Cremlino accusa l’esercito ucraino di aver violato il cessate il fuoco attaccando la città occupata di Donetsk, nell'omonima regione dell'Ucraina orientale.

Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin (a destra) partecipano alla funzione pasquale ortodossa presso la Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca

