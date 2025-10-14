Ma la tregua fra Israele e Hamas si fonda solo sul timore

Tel Aviv, 14 ottobre 2025 – La madre di Tamir Adar, ostaggio israeliano ucciso da Hamas nei bunker a Gaza, comincerà il suo tempo di lutto non appena le consegneranno il corpo del figlio. Una pratica lunga e strutturata quella del lutto, che fa sostare sul dolore della perdita. Una pratica desueta per noi che ricorriamo all’aiuto degli psicoterapeuti per affrontare le conseguenze negative del meccanismo inverso che spesso attuiamo ovvero la rimozione della sofferenza della morte.

Anche in questo la cultura ebraica è tale da non lasciare niente di insignificato. Un insieme di regole su ogni cosa talmente rigide che lasciano intendere che senza di esse l’uomo da sé solo è destinato a perdersi; se per gli ebrei sono delle vere e proprie “cinture di sicurezza” per rimanere in D-o, per noi sono delle incomprensibili vetuste catene.

Nimrod Cohen, sequestrato il 7 ottobre 2023, torna in Israele (Photo by Jack GUEZ / AFP)

Tanto che il timore di Dio, quella rispettosa paura delle conseguenze è una delle più fruttuose soluzioni per tentare di evitare di inciampare nelle buche della vita.

Per noi cose del tutto incomprensibili e obsolete.

Tutte queste premesse mi servono per dire che l’insegnamento che quella madre israeliana a me così lontana per origine, ma così vicina per cultura e sentimento, fa capire che la pace tra Israele e Hamas si fonda solo e soltanto sul timore. Il timore di Hamas non di D-o, ma di Donald Trump. La pace o meglio la pausa della millenaria guerra in Medio Oriente si sta attuando solo e soltanto perché Donald Trump, tanto odiato dai Lumières della politica europea, ha minacciato Hamas di fare di Gaza una nuova Hiroshima. Da qui gli accordi di Sharm el Sheikh.

È un giorno storico per Israele e per i palestinesi. Ma ho il timore che questa pausa dalla guerra durerà solo fino a quando sarà Donald Trump il presidente degli Stati Uniti. Considerando che gli armati miliziani di Hamas sono già per le strade di Gaza, esultiamo, ma con la consapevolezza che la madre di Tamir Adar non sarà l’ultima.