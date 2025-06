Tregua Gaza nel limbo

Hamas ha fatto sapere agli Usa di accettare in principio la formula del mediatore Steve Witkoff per un cessate il fuoco a Gaza di 60 giorni durante il quale dovrebbe essere negoziata una tregua di lunga durata. Ma ha aggiunto una serie di riserve e di condizioni – fra cui uno scaglionamento più complesso della liberazione di ostaggi, la profondità del ritiro israeliano nella Striscia e l’apertura del valico di Rafah con l’Egitto – che costringeranno i mediatori a ricercare ancora un terreno comune con le posizioni israeliane. Una risposta, quella di Hamas, che Witkoff ha definito "totalmente inaccettabile. Non fa che riportare indietro – ha scritto su X – Dovrebbe accettare la proposta quadro che abbiamo presentato come base per i colloqui di prossimità, che possiamo avviare immediatamente la prossima settimana". Le condizioni sono subito state bollate come inaccettabili anche da fonti del governo israeliano.

Ieri peraltro Israele ha compiuto una mossa che potrebbe irritare il presidente statunitense. Reduce da una missione nel Golfo, questi aveva sperato di rilanciare gli ‘Accordi di Abramo’ di normalizzazione fra Israele e paesi sunniti moderati. Ma Netanyahu ha invece impedito l’atterraggio a Ramallah, nel quartier generale di Abu Mazen, di una delegazione di ministri degli esteri arabi organizzata personalmente dal principe saudita Mohammed bin Salman. In una fase diplomatica molto critica i ministri di Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Egitto, Giordania e Qatar volevano esprimere sostegno all’Anp e coordinare le posizioni in vista di una conferenza all’Onu sui ‘Due Stati’. In questa iniziativa Israele, che ha appena approvato 22 posti di insediamento in Cisgiordania, ha visto una minaccia. "Uno Stato palestinese nel cuore della Terra d’Israele si trasformerebbe di certo in uno stato terrorista" secondo il ministero degli esteri. Il vicepresidente palestinese Hussein al-Sheikh ha poi denunciato la "arroganza" di Israele che suscita "una pericolosa escalation". Resta così ancora senza risposta la questione della futura gestione di Gaza una volta che – come nelle intenzioni di Netanyahu – Hamas fosse obbligato ad accettare la espulsione dei suoi leader e a cedere le redini. Sul terreno si è avuta un’altra giornata di disordini, fra cui il saccheggio di oltre 100 camion di farina da parte di una folla radunatasi sull’arteria Sallah-a-din. A Rafah, secondo i media, si sta organizzando una milizia armata guidata da una famiglia beduina tollerata dall’esercito israeliano. Una società Usa collegata da Israele (la ‘Gaza Humanitarian Foundation’) ha intanto esteso ieri la distribuzione di pacchi di viveri e progetta di aprire 20 centri di smistamento, avendo completato il rodaggio dei primi tre. Secondo fonti militari questo sviluppo ha contribuito a rendere più possibilista la risposta al piano Witkoff da parte di Hamas, che ieri ha ottenuto anche il sostegno politico della Jihad islamica e dei Comitati di resistenza popolare, le principali milizie di Gaza attive al suo fianco. "Dobbiamo risparmiare altre sofferenze al nostro popolo" hanno spiegato quelle organizzazioni.

In Israele un drammatico appello per la fine immediata della guerra è stato sottoscritto da 160 scrittori ed intellettuali fra cui David Grossman, Yehoshua Sobol, Dorit Rabiniyan. "Netanyahu – hanno scritto – non è Israele, il suo governo non ci rappresenta. Una guerra in cui sono morti 15.600 bambini è immorale, su essa sventola una ‘bandiera nera’ di illegitimità". Se la prima fase della guerra era giustificata, hanno aggiunto, "le operazioni iniziate il 18 marzo 2025 non sono invece accettabili. Siamo sconvolti dalle azioni di Israele a Gaza. Gli ostaggi devono tornare subito e così pure devono cessare gli spargimenti di sangue".