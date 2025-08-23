Ucraina, passi avanti per la tregua. “Ma Putin non è pronto per negoziati”. Oggi Kellogg a Kiev

Roma, 23 agosto 2025 – “L'Ucraina, gli Stati Uniti e i partner europei stanno gradualmente facendo progressi sulla questione delle garanzie di sicurezza, nonostante i tentativi di Mosca di far fallire il processo di pace: allo stesso tempo, Putin non è pronto per negoziati significativi, né per un incontro bilaterale o trilaterale”. Lo ha affermato il primo viceministro degli Esteri ucraino, Serhiy Kyslytsia, in un'intervista a Nbc News. La Russia, ha aggiunto, continua a manipolare gli Stati Uniti e Trump personalmente, ma l'amministrazione statunitense sta gradualmente diventando sempre più consapevole. E delle novità sul fronte diplomatico potrebbe parlare l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina Keith Kellogg, che sarà oggi a Kiev per partecipare alla celebrazione del Giorno dell'Indipendenza.
Intanto non si fermano gli attacchi di Mosca: all’alba allarme su Kiev per l'arrivo di droni russi, poi neutralizzati dalla difesa aerea. Poco prima le sirene sono hanno risuonato a Konotop, nell'oblast di Sumy, dove sono state udite esplosioni.
Segui la diretta
Un aereo Mig-29 ucraino si è schiantato durante l'atterraggio dopo una missione di combattimento. Il pilota, il maggiore Bondar Serhiy Viktorovich, 46 anni, è morto nell'incidente, le cui cause sono oggetto di una inchiesta. Lo fa sapere l'Aeronautica militare ucraina sul suo canale Telegram. Ukrinform ricorda in proposito un precedente: la notte del 29 giugno, durante un massiccio attacco russo ccon droni missilistici, un F-16 ucraino fu colpito e il pilota, Maksym Ustymenko, rimase ucciso.
Il ministero degli Esteri ucraino ha messo in guardia il governo della Bielorussia contro "provocazioni sconsiderate", consigliando a Minsk di non avvicinarsi ai confini del Paese: lo riporta Ukrainska Pravda. L'avvertimento giunge in vista delle esercitazioni militari in programma in Bielorussia. "Mettiamo in guardia Minsk dalle provocazioni sconsiderate, vi consigliamo di restare prudenti, di non avvicinarvi ai confini e di non provocare le Forze di difesa dell'Ucraina", si legge nella dichiarazione diffusa in vista delle manovre militari dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva previste nelle prossime settimane in Bielorussia. In particolare, si tratta delle esercitazioni 'Interaction-2025', 'Search-2025', 'Echelon-2025' e delle esercitazioni strategiche congiunte 'West-2025' delle forze armate bielorusse e russe.
L'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina Keith Kellogg sarà oggi a Kiev per prendere parte alla celebrazione del Giorno dell'Indipendenza. Secondo il giornalista di Reuters Gram Slattery, Kellogg a Kiev discuterà anche delle continue novita' dal punto di vista diplomatico emerse questa settimana.
Nella capitale ucraina Kiev è suonato l'allarme intorno alle 6 di questa mattina (le 5 in Italia) a causa dell'annunciato arrivo di droni russi. lo riporta Ukrainska Pravda citando le autorità locali. I droni sono stati poi avvistati nei cieli della regione di Kiev. Secondo le autorità locali, le forze di difesa aerea stavano già lavorando sugli obiettivi e alle 6.32 l'allarme è rientrato. Ore prima, un allarme aereo ha interessato Konotop, nell'oblast di Sumy, dove sono state udite esplosioni.