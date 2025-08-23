Ucraina, passi avanti per la tregua. “Ma Putin non è pronto per negoziati”. Oggi Kellogg a Kiev

Roma, 23 agosto 2025 – “L'Ucraina, gli Stati Uniti e i partner europei stanno gradualmente facendo progressi sulla questione delle garanzie di sicurezza, nonostante i tentativi di Mosca di far fallire il processo di pace: allo stesso tempo, Putin non è pronto per negoziati significativi, né per un incontro bilaterale o trilaterale”. Lo ha affermato il primo viceministro degli Esteri ucraino, Serhiy Kyslytsia, in un'intervista a Nbc News. La Russia, ha aggiunto, continua a manipolare gli Stati Uniti e Trump personalmente, ma l'amministrazione statunitense sta gradualmente diventando sempre più consapevole. E delle novità sul fronte diplomatico potrebbe parlare l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina Keith Kellogg, che sarà oggi a Kiev per partecipare alla celebrazione del Giorno dell'Indipendenza.

Intanto non si fermano gli attacchi di Mosca: all’alba allarme su Kiev per l'arrivo di droni russi, poi neutralizzati dalla difesa aerea. Poco prima le sirene sono hanno risuonato a Konotop, nell'oblast di Sumy, dove sono state udite esplosioni.

Attacchi con droni sull'Ucraina