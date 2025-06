Trapianto di vescica. È il primo al mondo

Realizzare il primo trapianto di vescica al mondo è stata "un’esperienza esaltante. Una grande emozione: qualcosa che inizialmente era solo un concetto, poi diventato realtà". E poi "pensiamo che questo tipo di intervento possa potenzialmente aiutare migliaia di pazienti con patologie della vescica allo stadio terminale che compromettono gravemente la qualità della vita". A spiegare il lato umano di un grande ‘gol’ scientifico è il chirurgo del Ronald Reagan Ucla Medical Center di Los Angeles, Inderbir Gill (foto), che il 4 maggio scorso ha eseguito l’intervento insieme a Nima Nassiri dell’Università della California e che ieri, a un mese di distanza, ha presentato in anteprima mondiale i dati alla ventunesima edizione di ‘Challenges in Laparoscopy & Robotics - AI (Cilr-Ai)’, un congresso di rilievo mondiale in corso a Firenze fino a domani, dedicato agli sviluppi più avanzati della chirurgia robotica mininvasiva e all’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito clinico. Un appuntamento che ha richiamato oltre mille urologi da 50 paesi del mondo. A guidare il congresso un comitato scientifico di altissimo prestigio, composto da sei leader della chirurgia robotica mondiale, protagonisti che hanno contribuito in modo determinante all’evoluzione della disciplina a livello internazionale, oltre a Gill, Vito Pansadoro, Andrea Minervini, Giuseppe Simone, James Porter e Xu Zhang.

Il paziente operato da Gill "sta bene". Presto "il lavoro sarà pubblicato. Il paziente era felice, soddisfatto" per l’esito dell’operazione. Per arrivare al risultato, racconta il chirurgo, "abbiamo lavorato al progetto negli ultimi 4-5 anni. L’idea è nata durante una sessione di brainstorming: abbiamo identificato i vari passaggi necessari e siamo arrivati a un risultato sinora insperato e mai eseguito prima".