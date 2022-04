Ucraina, missili sulla centrale nucleare a Zaporizhzhia: la minaccia di guerra mondiale

Articolo : Il ministro degli Esteri russo: "Nato è in guerra per procura con Mosca"

Roma, 26 aprile 2022 - Al 62esimo giorno di guerra, il conflitto si estende fuori dai confini dell'Ucraina: dopo l'attacco con granate di ieri al ministero della Sicurezza in Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldavia è di nuovo nel mirino. La Tass (agenzia russa), informa oggi che il centro di trasmissione della radio russa è saltato in aria e due antenne sono state messe fuori uso. Il Consiglio di sicurezza dell'autoproclamato governo locale parla di tre attacchi in tutto tra ieri e oggi, l'ultimo un'unità militare vicino a Tiraspol, il capoluogo.

Per gli 007 di Kiev le azioni in Transnistria sono "una provocazione russa" in preparazione da giorni. L'intelligence ucraina rivela di aver intercettato un documento che dimostrerebbe che le autorità dell'enclave filorussa in Moldova preparavano "l'attacco con granate" da tre giorni, durante i quali hanno costruito un bunker dove far rifugiare il personale. Tutto "per seminare il panico e sentimenti antiucraini".

Il governo moldavo di Chisinau, da parte sua, denuncia che le esplosioni di ieri sono un "pretesto per un'escalation" nella regione "che non è controllata dalle autorità costituzionali". Ieri Putin accusava l'Occidente di voler "distruggerci dall'interno" e il suo ministro Lavrov è tornato a parlare del "pericolo reale" di una terza guerra mondiale. L'ipotesi di conflitto nucleare "è inaccettabile" per la Russia, ha detto Lavrov. Ma nel giorno dell'anniversario di Chernobyl (il 26 april 1986 il disastro), un attacco missilistico è stato sferrato dal Cremlino sulla città di Zaporizhzhia, sede di un altro impianto nucleare: due razzi sono passati a bassa quota proprio sopra la centrale.

In base a quanto riferito dalle autorità locali, le forze del Cremlino stanno intensificando gli attacchi nell'Est e nel Sud del Paese: oltre Zaporizhzhia, nel mirino Kramatorsk e Sloviansk, nel Donetsk, e Kryvyi Rih nella regione di Kherson. Secondo lo Stato maggiore dell'esercito ucraino, la resistenza nell'Est ha respinto un avanzamento verso Mykolaiv. I russi rivendicano l'uccisione di 500 "nazionalisti nemici" nella notte.

Guterres a Mosca da Putin

Sul fronte diplomatico oggi è atteso l'incontro tra il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres e il presidente russo, Vladimir Putin a Mosca, ma le aspettative sono basse dopo il fallimento di diversi sforzi diplomatici. Domani, a Kiev, Guterres vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il governo ucraino sta facendo pressioni perché il segretario Onu chieda a Putin un accordo sull'evacuazione di Mariupol. Ieri l'annunciato corridoio umanitario (annunciato unilateralmente dalla Mosca) si è risolto ancora una volta con un nulla di fatto. Nonostante abbiano dichiarato una vittoria, le forze russe non sono riuscite a prendere le acciaierie Azovstal. Questa mattina le forze ucraine hanno dichiarato che la Russia continua a bloccare le sue unità nello stabilimento. Intanto gli Usa soffiano sul fuoco: "Siamo qui per aiutare l' Ucraina a vincere la guerra contro l'invasione ingiusta della Russia e rafforzare le sue difese per le sfide del domani": parole del capo del Pentagono Lloyd Austin alla riunione internazionale dei ministri della Difesa alla base aerea Usa in Germania.

Zaporizhzhia: missili sfiorano la centrale nucleare

Due missili da crociera lanciati dall'esercito russo hanno volato a bassa quota questa mattina sopra la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, nell'Ucraina sud-orientale. Lo riferisce il servizio stampa di Energoatom, l'operatore nucleare statale dell'Ucraina, citato da Ukrinform. "Il sorvolo di missili a bassa quota proprio sopra il sito della centrale, dove si trovano sette impianti nucleari, comporta rischi enormi. I missili possono colpire uno o più impianti nucleari, è una minaccia di catastrofe nucleare e radioattiva per tutto il mondo", ha detto il Ceo di Energoatom Petro Kotin. Nell'attacco è morta una persona.