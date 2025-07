Bali, traghetto affonda per il maltempo: 4 morti e 38 dispersi

Bali, 3 luglio 2025 - Un traghetto è affondato a causa del maltempo nello Stretto di Bali, a Ketapang, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse. Lo ha annunciato il Centro di ricerca e di soccorso dell'Indonesia, come riporta l'emittente MetroTv. A bordo del traghetto viaggiavano 65 persone, di cui 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio; 23 sono sopravvissute e tratte in salvo dai soccorritori.

Non è chiaro se a bordo si trovassero anche degli stranieri. Il traghetto era salpato da Giava e secondo le prime ricostruzioni si sarebbe aperta una falla nella sala macchine, il che avrebbe provocato la perdita dell'elettricità a bordo e successivamente il capovolgimento del traghetto.

Un traghetto si è capovolto nelle acque al largo dello stretto di Bali a Ketapang, in Indonesia

La causa del disastro è probabilmente il forte maltempo e anche le difficoltà nei soccorsi, con onde alte oltre due metri e forti venti e correnti. Si sta anche cercando di accertare se il numero dei passeggeri registrati sia effettivamente quello delle persone a bordo.

