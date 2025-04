“Mi hanno rubato il camion, dentro c’erano 9 tonnellate di droga”. La paradossale chiamata di un narcotrafficante alla polizia francese

Roma, 30 aprile 2025 – A bordo di un camion che trasporta nove tonnellate di droga, un trafficante viene rapinato da alcuni criminali. E quello che succede dopo ha dell’inverosimile. Dopo il furto del veicolo, l’uomo decide di chiamare la polizia, facendo una chiamata anonima per denunciare l’accaduto. La vicenda, che sembra uscita direttamente da uno sketch comico, succede una settimana fa nei pressi di Marsiglia.

Il criminale chiama la polizia

Comincia tutto la sera del 21 aprile, intorno alle 22, quando un camion carico di droga si ferma in una stazione di servizio di Vitrolles, presumibilmente per una sosta durante il viaggio. A bordo del mezzo, il conducente è aggredito da un gruppo di sconosciuti che lo costringono ad abbandonare il veicolo, come riporta Le Parisien. Non si tratta di un carico qualunque: nel rimorchio sono nascosti oltre sette tonnellate di cannabis, con un valore stimato al dettaglio di oltre 72 milioni di euro. Un bottino degno di un criminale affermato e che solo un esperto poteva trasportare, indisturbato, per le strade francesi.

Si potrebbe pensare, dunque, che a quel punto l’uomo abbia cercato vendetta. Invece no. Come un qualsiasi cittadino che ha appena subito un furto, il malvivente ha deciso di chiamare le forze dell’ordine, seppur evitando di rivelare la sua identità. E da lì hanno iniziato ad accadere una serie di circostanze ‘curiose’. Polizia e gendarmeria hanno ricevuto una serie di telefonate anonime contenenti informazioni dettagliate che si sono rivelate fondamentali per localizzare il camion e la droga. E’ intervenuta la sezione di ricerca (Sr) della gendarmeria di Lione, che ha attivato un sistema di sorveglianza in un’area industriale indicata come sospetta.

Il giorno successivo, è scattata un’operazione congiunta condotta dalla Sr di Lione, con il supporto delle unità territoriali del gruppo dipartimentale della gendarmeria del Rodano. Il camion è stato individuato, sono state sequestrate 9,133 tonnellate di resina di cannabis e suoi derivati.

Arrestati due uomini

"Grazie alle minuziose indagini, gli investigatori della Sr di Lione hanno scoperto un veicolo immatricolato in Marocco, in cui si trovavano delle scatole chiuse ermeticamente contenenti tonnellate di droga”, hanno dichiarato le forze di polizia. Appurata la provenienza del mezzo, i gendarmi hanno proceduto ad arrestare i responsabili del furto e a proseguire l’inchiesta. Due uomini sono stati incriminati il 27 aprile, in particolare per traffico di stupefacenti e rapina a mano armata.

Il sequestro delle nove tonnellate di cannabis presenti nel camion è uno dei più importanti realizzati in Francia. Quello più rilevante risale a febbraio del 1999, quando sono state scovate 23,5 tonnellate di resina di cannabis nei pressi del canale della Manica.