Torte in faccia al capo di Ryanair: blitz degli ambientalisti a Bruxelles. E Lui: “Meglio l’Irish Cream”

Bruxelles, 7 settembre 2023 – Torte in faccia al numero uno di Ryanair, Michael O'Leary. È stato accolto da un lancio improvviso di due dolci alla crema il Ceo della compagnia aerea low cost, arrivato a Bruxelles per annunciare le nuove rotte che faranno base dal Belgio verso l’Europa e la Giordania. Proiettili non tanto dolci quelli che gli hanno buttato addosso alcuni ambientalisti presenti alla conferenza stampa.

Michael O'Leary e il blitz degli ambientalisti a Bruxelles

“Benveuto in Belgio, ferma l’inquinamento dei tuoi aerei di m…”, hanno urlato gli attivisti prima di lanciare le torte. Una rappresaglia prontamente ‘smontata’ dallo stesso amministratore delegato che, non solo ha risposto con un’uscita brillante, ma ha anche fatto postare le ‘foto del delitto’ sulla pagina ufficiale di X (ex Twitter) della compagnia aerea. “La prossima volta usate l'Irish Cream: è molto meglio”, ha scherzato il Ceo della compagnia irlandese.

Ryanair lancerà sette nuove rotte dal Belgio quest'inverno e due nuovi aerei che faranno base all'aeroporto di Charleroi, ha annunciato giovedì il Ceo della compagnia Michael O'Leary in una conferenza stampa a Bruxelles. Ha stimato che l'aggiunta di due aerei creerebbe più di sessanta nuovi posti di lavoro. Ma gli ambientalisti gli hanno sferrato un colpo basso: due torte infarcite di crema arrivate dritte in faccia al numero uno della compagnia irlandese. Non è la prima volta che succede: nel 2017 il Ceo di Quantas era stato bersagliato da una meringata al limone.

“A quanto pare, questi attivisti sono molto contenti dei nuovi collegamenti che annunciamo per Charleroi. Ballavano di gioia. Le nostre tariffe sono deliziosamente basse!”, ha detto. Per poi aggiungere: “Se posso permettermi un consiglio, la prossima volta usate l'Irish Cream, è molto meglio", ha reagito divertito il Ceo Michael O'Leary. Il Ceo della compagnia aerea ha reagito con filosofia limitandosi a dire “Ben fatto” agli attivisti, mentre si asciugava la faccia davanti alle telecamere.

Il malcontento è diffuso non solo agli ambientalisti. I piloti Ryanair con base in Belgio hanno annunciato un nuovo sciopero per il 14 e 15 settembre per chiedere salari migliori e tempi di riposo più ampi. Si tratta del quarto sciopero in due mesi.

Gli ambientalisti sono sul piede di guerra. I motivi? L’inquinamento prodotto dagli aerei che inciderebbe sul ‘climate change’, ma anche i famigerati algoritmi che penalizzerebbero i passeggeri con tariffe più alte in fase di acquisto dei biglietti online. Le sette nuove destinazioni della compagnia aerea low cost annunciate a Bruxelles da O’Leary partiranno in inverno dall’aeroporto Charleroi verso: Amman (Giordania), Cluj e Iasi (Romania), Milano (Italia), Nantes (Francia), Tirana (Albania) e Varsavia (Polonia). Verrà inoltre aumentata la frequenza con altre 30 linee.