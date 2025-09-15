L’esercito israeliano abbatte la torre di Al-Ghafri, a Gaza City

Roma, 15 settembre 2025 – Un altro grattacielo della Striscia raso al suolo da Israele. Video postati sui social mostrano u missile che abbatte la torre Al Ghafri, sulla costa di Gaza City, già parzialmente distrutta.

L’esercito israeliano – che prima aveva ordinato l’evacuazione dell’edificio – hanno confermato l’operazione dell’aeronautica militare, a cui ne sono seguite di ulteriori. L’area del porto, dove sorgeva la torre, era nel mirino dell’Idf perché ritenuta sede di "infrastrutture terroristiche di Hamas”. In particolare il grattacielo avrebbe ospitato “apparecchiature di sorveglianza” e posti di osservazione “per monitorare i movimenti delle truppe israeliane e anticiparle”.