Torre dei Conti, l’affondo choc di Mosca: “L’Italia crollerà tutta se continua a finanziare l’Ucraina”

Roma, 3 novembre 2025 - L'intera economia italiana crollerà se il Paese continuerà a sostenere l'Ucraina. E’ l’affondo della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che aggancia il suo ragionamento alla notizia del crollo parziale della Torre dei Conti a Roma. "Ricordo che a maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compreso l'aiuto militare e in contributi versati attraverso i meccanismi Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa un miliardo per i rifugiati, 310 milioni per il sostegno al bilancio statale e 93 milioni per attività umanitarie’ - scrive Zakharova su Telegram - Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri".

Il crollo della Torrei dei Conti ai Fori Imperiali a Roma

Opposizione sugli scudi: “Indegna provocazione”

"Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono inaccettabili, stupide e volgari. E tanto più gravi mentre i soccorritori - a cui va il nostro ringraziamento - ancora stanno scavando per tirare fuori dalle macerie un operaio", è la replica di Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera. "Sono anni che vengono tollerate uscite improvvide e offese al nostro paese da esponenti del governo russo. Chiediamo al ministro degli esteri di convocare l'ambasciatore russo per esprimere lo sdegno del nostro governo e di tutti i cittadini per affermazioni ciniche che manifestano solo l'intolleranza e la violenza di un regime autoritario e aggressivo".

Anche Noi Moderati sugli scudi. ''L'ennesima indegna provocazione di Maria Zakharova si commenta da sola: utilizzare il crollo della Torre dei Conti a Roma per fare propaganda, mentre un operaio è ancora sotto le macerie e altri sono rimasti feriti, rappresenta il peggiore sciacallaggio. Parole che suscitano disgusto. È evidente che Mosca non riesce a rassegnarsi al fatto che l'Italia è convintamente al fianco dell'Ucraina, ma c'è un limite a tutto. Zakharova si conferma per quello che è: una propagandista priva di rispetto umano e istituzionale. Un motivo in più per continuare a sostenere Kiev'', afferma Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

Giorni fa, sempre la portavoce aveva dichiarato che né l'Europa né Kiev stanno prendendo in considerazione alcun tipo di risoluzione equa e pacifica della crisi ucraina. "Pensano ancora in termini di guerra", ha affermato Zakharova. Per gli autori del piano di risoluzione europeo e di Kiev in Ucraina è fondamentale impedire l'avvio di un vero processo di pace, ha aggiunto la diplomatica.

"Se volessero davvero la pace, i primi punti del loro 'piano' sarebbero le richieste di ripristino della lingua russa in Ucraina, dell'Ortodossia canonica, dello status di neutralità non allineata, del rispetto dei diritti umani, delle minoranze nazionali, del riconoscimento delle realtà territoriali basate sul diritto dei popoli all'autodeterminazione in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nonché la fine della politica di sanzioni illegali e del furto dei beni statali altrui. Tutto ciò porrebbe davvero fine al conflitto ed eliminerebbe il rischio di una sua recidiva", ha concluso Zakharova.

La Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata interessata da un crollo parziale durante dei lavori di restauro e messa in sicurezza del valore di 6,9 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr.

Tali interventi, almeno nei progetti, erano propedeutici alla valorizzazione del bene e alla sua fruizione da parte del pubblico (cittadini e turisti), in particolare come sede museale dedicata alle fasi più recenti dei Fori Imperiali e Centro Servizi dell'Area Archeologica Centrale. Dal 2006 (anno dello sgombero degli uffici pubblici) la Torre, infatti, non è stata più utilizzata né manutenuta, motivo per il quale essa versava in uno stato di totale abbandono, causa del suo degrado sia all'esterno che all'interno. Nel programma dei lavori, prima dei due crolli di oggi, l'intervento di restauro si sarebbe dovuto concludere il 30 giugno 2026.