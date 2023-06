Texas, tornado si abbatte sulla città di Perryton: almeno 3 morti e 100 feriti. Il video

Perryton (Texas), 16 giugno 2023 – Tornado in Texas: vetri rotti, porte sfondate, case crollate sulle loro stessa mura, fondamenta di legno e metallo rimaste spoglie, lamiere di metallo come fogli di carta, cedute e accartocciate sui bordi delle strade. Sono le immagini, catturate nel video del drone di un ‘cacciatore di tempeste’, della città statunitense di Perryton, 8 mila abitanti circa, nel sud del paese.

Il capo dei vigili del fuoco, Paul Dutcher, ha dichiarato ai media americani che almeno 3 persone hanno perso la vita. Due di loro sono morte in un quartiere commerciale del centro; la terza in un parco di case mobili, le ‘mobil-homes’, a Nord-est della città.

E tra alberi e piante sradicati, cartelli stradali divelti e veicoli ribaltati, in un’area di un chilometro e mezzo sono circa 200 le abitazioni alle quali la catastrofe naturale ha arrecato danni. Stando al racconto di Dutcher, un parcheggio per roulotte sarebbe stato uno dei luoghi colpiti direttamente dal tornado.

Non solo danni agli oggetti. Sono tanti i cittadini che hanno riportato ferite più o meno gravi: tra i 50 e i 100 quelli curati all’Ochiltree General Hospital, come riporta il direttore finanziario della struttura ospedaliera, Debbie Beck. Alcuni di questi sono stati trasferiti in centri traumatologici.

Ma il peggio sembra non essere ancora passato. Anche in Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida si prevede il passaggio di altri tornadi, oltre a forti temporali alimentati dalle recenti ondate di calore. Per questo è stata lanciata un’allerta meteo.