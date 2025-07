Tomorrowland, incendio distrugge il palco principale. Gli organizzatori: “Il programma va avanti come previsto”

Roma, 17 luglio 2025 - Un incendio ha distrutto il palco principale del festival musicale Tomorrowland, nei pressi di Anversa, in Belgio. Un rogo, senza feriti, ma un giorno prima dell'arrivo di migliaia di amanti della musica dance elettronica all'evento. Gli organizzatori hanno confermato, l’evento e che il campeggio DreamVille del festival aprirà domani, come previsto. Anche tutte le attività programmate a Bruxelles e Anversa "si svolgeranno come previsto", fanno sapere i responsabili.

Sui social le immagini dell'incendio e colonne di fumo nero che avvolgevano il palco e si diffondevano nei boschi vicini. "A causa di un grave incidente e di un incendio a Tomorrowland, il nostro amato palco principale è stato gravemente danneggiato", hanno scritto gli organizzatori sul sito web dell'evento, promettendo di cercare "soluzioni per l'apertura di venerdì e per le attività del prossimo fine settimana". Promessi sul sito web "ulteriori aggiornamenti e informazioni dettagliate il prima possibile".

A Tomorrowland sono attese circa 100.000 persone, che si riverseranno nella città di Boom, mentre molti hanno intenzione di accamparsi sul posto. Tra gli ospiti più attesi DJ e star della musica elettronica come David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren e Charlotte de Witte, che già domani si esibiranno per il primo fine settimana. Il problema resta il palco principale che, assieme al palco Freedom, avrebbe dovuto ospitare due terzi degli eventi.

La procura di Anversa ha aperto un'indagine, nonostante sia già stato appurato che l'incendio sembra essere di origine accidentale. Tomorrowland è stato fondato 20 anni fa da due fratelli belgi, e negli anni è diventato un marchio di fama internazionale.