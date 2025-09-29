Tomahwak sì o no, il missile Usa che può far svoltare l’Ucraina. Dalla Guerra fredda alle ultime (micidiali) generazioni

Roma, 29 settembre 2025 – Il salto di qualità, ma non con certezza la vittoria di Kiev, nella guerra in Ucraina potrebbe arrivare dalla fornitura di missili Tomahawk che gli Stati Uniti potrebbero fare avere a breve all'esercito di Volodymyr Zelensky.

Tomahawk sì, Tomahawk no, tutto dipende dalle imprevedibili scelte del presidente Donald Trump che ultimamente è meno amico di Vladimir Putin. Il BGM-109 Tomahawk è un missile da crociera subsonico a lungo raggio che può percorrere fino a 3mila chilometri. Il Tomahawk negli anni è stato realizzato in numerose versioni e pensato per attacchi su vasta scala, come avvenne trent'anni fa, nella guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein e come è successo lo scorso giugno con la salva di ordigni lanciata contro un sito nucleare iraniano.

Risultato: l'Ucraina con questi missili di ultima generazione può arrivare a colpire in profondità la Russia, fino a Mosca. Ecco perché il Cremlino sta mostrando grande irritazione con gli Usa.

Dalla Guerra Fredda alle ultime versioni

Questo sistema d'arma è potentissimo e in realtà venne già schierato ampiamente in Europa occidentale come arma nucleare durante la Guerra fredda ma dopo un accordo Nato del 1979, fu armato con testate convenzionali e aggiornato nella tecnologia che li sostiene. Il Tomahawk oggi esiste in diverse versioni: oltre al BGM 109, il TLAM-C, missile d'attacco terrestre con testata convenzionale, il TLAM-N, missile d'attacco terrestre dotato di testata nucleare, il TLAM-D, missile d'attacco terrestre armato con submunizioni, e il TASM, missile antinave.

Una portaerei statunitense (Ansa)

Le caratteristiche

Le dimensioni: Il missile BGM-109 Tomahawk, che assomiglia ad un velivolo e deve il suo nome alla celebre ascia di guerra dei pellerossa americani, ha una lunghezza (escluso il booster) di 5,56 metri, un'apertura alare di 2,67 metri, un diametro di 52 centimetri. Pesa circa 1.300 chilogrammi, ma può arrivare a circa 1.600 chilogrammi con il booster.

Ha due ali retrattili e in coda delle piccole alette che hanno la funzione di timoni direzionali e anche per questo risulta essere un vettore estremamente preciso e micidiale. Può raggiungere una velocità di 880 km/h con l'ausilio di un sistema di telecamere che monitora la coincidenza della traiettoria computerizzata e lo indirizza sul bersaglio.

Un missile da crociera Tomahawk scortato da un F-14 durante un test in California (Afp)

Un passo avanti per Kiev

Quest'arma è un passo in avanti per l'esercito di Kiev perché più potente dei sistemi Atacms e Himars, sempre di realizzazione americana, già forniti in precedenza. Dopo il lancio effettuato mediante un razzo booster, sui lati del Tomahawk si aprono le piccole ali. In breve il razzo si spegne ed entra in funzione la turboventola che spinge autonomamente il missile.

Mentre il Tomahawk viaggia a 800 chilometri orari, il sistema di guida lo dirige sul bersaglio con un radar-altimetro. Attraverso una traiettoria del computer raggiunge il suo primo punto di navigazione (waypoint), normalmente una collina, un edificio o qualche altra struttura fissa.

Il lancio di missili da una nave (Ansa)

Da qui il Tercom di bordo lo dirige tra strettissime virate, brusche impennate, picchiate e cambi di direzione verso lo strike. La rotta viene costantemente seguita dal sistema elettro-ottico Digital Scene Matching Area Correlator (DSMAC), una piccola telecamera che confronta le immagini riprese con quelle immagazzinate nella memoria. Se vengono riscontrate anomalie fra i dati in memoria e le riprese della telecamera, il sistema ottico determina rapidamente se il resto dell'immagine è corretta. In questo caso il missile prosegue, altrimenti invia un messaggio alla cabina di regia che può decidere se far proseguire il vettore o farlo autodistruggere.