"Tokyo distrutta dall'eruzione del monte Fuji": l’inquietante video Ai del governo giapponese

Tokyo, 28 agosto 2025 – Cosa succederebbe in una megalopoli come Tokyo – dove risiedono 13,8 milioni di abitanti contando l’intera Prefettura – se il celebre vulcano che sovrasta l’area eruttasse? A questa domanda ha risposto negli scorsi giorni un video pubblicato dalla Divisione per la prevenzione dei disastri della capitale giapponese, a seguito di allarmanti previsioni da parte del governo nipponico.

Eruzione monte Fuji simulata dall'Ai (frame video)

Il filmato – realizzato con l’Ai – è stato pubblicato sui social della città e diffuso dai media e mostra un’improvvisa eruzione del monte Fuji. “Questo momento potrebbe arrivare senza preavviso”, è il messaggio lanciato. Nel giro di due ore la metropoli potrebbe essere invasa dalle ceneri vulcaniche – sugli 1,7 miliardi di metri cubi emessi in totale, 490 milioni si riverserebbero sulle strade – con impatti notevoli sulla mobilità e sulla sicurezza delle infrastrutture. Potrebbero anche esserci vasti blackout. Lo scenario peggiorerebbe decisamente nel caso di una giornata piovosa: le precipitazioni, unite ad almeno tre centimetri di cenere, potrebbero rendere le strade impraticabili. Non solo: gli edifici più deboli o in legno potrebbero anche crollare sotto il peso della polvere vulcanica. Senza contare i rischi per la salute dei cittadini. La stessa cenere coprirebbe il cielo per giorni, causando oscurità anche nelle ore diurne. Il tutto causerebbe danni da capogiro, stimati a 2.500 miliardi di yen (circa 14,5 miliardi di euro). Venerdì, le istituzioni di Tokyo hanno pubblicato un secondo video con gli scenari probabili. Seppur il rischio di un’imminente eruzione del Fuji sembri scongiurato, lo scorso gennaio il governo giapponese ha parlato di un possibile “grande evento” sismico che potrebbe colpire il Sud del Paese, proprio dove sorge Tokyo. La probabilità calcolata dagli esperti sarebbe dell’80% entro i prossimi trent’anni, sebbene diversi sismologi abbiano criticato l’accuratezza di queste previsioni. In ogni caso, come è \evidente dai commenti al di sotto dei due video, gli abitanti della capitale si stanno preparando. Sono in molti ad esprimere le proprie paure ma anche le proprie strategie di sopravvivenza, come l’acquisto di beni alimentari a lunga conservazione, ma anche di torce e acqua in bottiglia. Si presuppone infatti che una crisi del genere comprometterebbe l’approvvigionamento degli esercizi commerciali, in primis dei supermercati. Le autorità consigliano di procurarsi cibo sufficiente per almeno due settimane. Il Giappone sorge in una delle aree sismicamente più attive del pianeta, e i suoi cittadini sono perfettamente educati a mantenere una reazione pacata e razionale nel caso di qualsiasi evento del genere. Tuttavia, un’eruzione del monte Fuji sarebbe decisamente più catastrofica: l’ultima risale al 1707, a pochi giorni di distanza da un gravissimo terremoto. Non ci sono stime sul numero di morti causato dai due disastri, ma gli effetti si protrassero fino all’anno successivo, quando un fiume straripò per l’eccessiva sedimentazione di ceneri causando ulteriori danni.