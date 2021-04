Washington, 11 aprile 2021 - L'ultimo brivido sul relitto del Titanic: il cittadino esploratore. A condizione di avere almeno 125mila dollari. Tanto costa un biglietto per l'impresa. Che, naturalmente, richiede anche una preparazione fisica adeguata. In un momento di difficoltà per tutti, l'industria americana delle esplorazioni subacquee estreme cerca sponsor anche così per contribuire a finanziare campagne private, costosissime. Contando sul fascino immortale del naufragio più famoso della storia, era la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, il transatlantico inglese affondò al largo di Terranova (Canada) nella collisione con un iceberg, su 2.223 passeggeri se se salvarono solo 705.

"Meno 76 giorni alla spedizione"

La proposta arriva ora da Oceangate. Sul sito della società di Washington è già partito il countdown, siamo a 76 giorni dalla prima impresa. Il progetto ne prevede sei, da qui al 2022. Nell'equipaggio anche quelli che vengono definiti 'cittadini scienziati'. Tra i professionisti: un medico, ex astronauta della Nasa pluridecorato, Scott Parazynski, cinque voli dello Shuttle, sette passeggiate spaziali, per distrarsi ha scalato l'Everest.

Con lui c'è David Concannon, avvocato subacqueo veterano del transatlantico inglese. Uomo delle imprese impossibili - nel 2013 per mister Amazon Jeff Bezos ha recuperato i motori del razzo Saturno che nel ’69 spedì in orbita l’Apollo 11 e l’uomo sulla Luna - l'estate scorsa aveva progettato una spedizione sul Titanic con la sua società per recuperare la radio di Marconi. Ma, fa sapere oggi, il progetto "è stato cancellato". Un'eventualità sempre possibile, quando si parla del Titanic.

La guerra dei reperti

Ora quindi Concannon s'imbarca come equipaggio nell'impresa del collega Stockton Rush, fondatore e ceo di Oceangate. L'avvocato ha condotto una lunghissima battaglia legale per Rsm Titanic Inc, la società che subito dopo la scoperta del relitto ha ottenuto i diritti esclusivi sullo sfruttamento. Sono stati recuperati 5.500 oggetti, che hanno girato il mondo in una mostra. Nelle sue spedizioni Concannon - che per un documentario sul disastro è stato anche consulente di James Cameron, il regista di "Titanic", film cult che vinse 11 Oscar, eguagliando Ben Hur - ha portato in superficie oggetti che raccontano la vita di chi non è mai stato recuperato dalle gelide acque dell'Atlantico.

Tra i pezzi più emozionanti, la valigia di Edgar Samuel Andrew - passeggero di seconda classe, studente argentino di 17 anni -, ritrovata nella prima immersione, era il luglio del 2000, e poi restituita agli eredi. "Recuperiamo immediatamente la borsa, che si apre leggermente rivelando uno strato di libri - era stata la diretta di Concannon -. Miracolosamente, riesco ancora a leggere la stampa sulle pagine attraverso il mio oblò. Mi rendo conto che sto guardando una pagina di un libro che è stato sott'acqua per più di 88 anni, dopo che si era perso in una delle peggiori tragedie del secolo scorso". Il ragazzo avrebbe dovuto imbarcarsi sul gemello del Titanic, l'Oceanic, ma per uno sciopero del carbone dovette cambiare programma. E contrariato dal contrattempo che non gli consentiva di incontrare un amico, gli scrisse: "Vorrei che il Titanic fosse disteso sul fondo dell'oceano". Quasi una sfida al destino.

Un modello 3D

Stavolta l'obiettivo di Oceangate è quello di scandagliare tutta l'area del relitto, immensa. "Utilizzando una serie di telecamere 4K ad alta risoluzione, uno scanner laser e apparecchiature sonar, il team di OceanGate Expeditions creerà un modello 3D virtuale completamente esplorabile del sito", spiega la società. Gli esploratori raggiungeranno il relitto a bordo di Titan, un minisommergibile in titanio e fibra di carbonio. Il senso di tutto, ripetono alla compagnia, è documentare il gigante finché le sue condizioni lo consentono. Sullo sfondo, resta il dubbio di Bob Ballard, l'ex comandante della Marina Usa che nel 1985 individuò il relitto, adagiato sul fondo dell'oceano a 4mila metri di profondità in uno dei luoghi più inospitali del mondo, laggiù sono arrivati meno esploratori che sulla Luna. "Avevamo finalmente messo 'a riposo' la famosa nave, o semplicemente aperto una nuova era di speculazioni sul suo destino e di tentativi di saccheggio della sua profondissima tomba?".

La riflessione, sempre attuale, è riportata nel sito di Claudio Bossi, 63 anni, scrittore lombardo, esperto e innamorato del Titanic. Accanto alla domanda una certezza: il relitto si sta consumando, attaccato da anni da un batterio capace di proliferare anche in assenza di ossigeno. Forse l'Inaffondabile, come venne pomposamente chiamato dalla stampa il sontuoso transatlantico, tra qualche anno sarà solo una macchia sul fondo dell'Oceano. Resterà nella memoria il grido della vedetta Frederick Fleet: "Iceberg proprio davanti!". Già, il marinaio. Uno dei pochi che quella notte si salvarono.

