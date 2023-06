“Titan, un episodio dei Simpson aveva previsto tutto”

L'autore di un episodio dei Simpsons che, secondo i fan, ha in qualche modo predetto la sciagura del Titan era stato a bordo del sommergibile a luglio dell'anno scorso.

Homer Simpson su un mini sommergibile

Lo sceneggiatore smentisce

Lo sceneggiatore e produttore Mike Reiss ha effettuato un'immersione per vedere il relitto del Titanic ma ha smentito le speculazioni che la serie abbia predetto quanto accaduto in questi giorni.

La puntata 'Simpson Tide’ del 1998 - ha spiegato al New York Post - è stata invece ispirata dal film 'Crimson Tide’.

“Abbiamo scritto quell'episodio perché il film 'Crimson Tide’ era appena uscito”, ha detto della pellicola del 1995 con Denzel Washington e Gene Hackman. "Non abbiamo previsto il futuro”, ha precisato.

L’episodio in questione

Nell'episodio 19 della nona stagione, Homer e Faribanks si imbattono nel relitto di un'enorme nave affondata piena di tesori, alcuni dei quali vengono recuperati usando braccia robotiche. Ma la scoperta diventa potenzialmente tragica quando Homer si perde e rimane intrappolato in una barriera corallina. A quel punto cerca di liberarsi, ma sviene mentre chiama suo padre, solo per svegliarsi dal coma giorni dopo.

Le predizioni dei Simpson

Ma non è la prima volta che un episodio dei Simpson viene tirato in ballo in occasione di particolari eventi e in particolare si ritiene che, alcuni episodi, abbiano predetto il futuro. Ad esempio nel 2001 Nel 2001, i Simpson avevano predetto che Donald Trump sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti.