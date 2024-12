Tirana oscura TikTok: "Ormai i nostri figli sono come ostaggi"

TIRANANiente più TikTok in Albania. Almeno per un anno. A partire da gennaio 2025, "su tutto il territorio della Repubblica", la piattaforma di video sharing cinese "non potrà essere accessibile". L’annuncio è giunto dal premier albanese Edi Rama, convinto che il social media "stia prendendo in ostaggio i nostri figli". Il divieto di accesso riguarderà tutti. "Durante questo periodo vedremo cosa faranno anche gli altri Paesi, se la tecnologia, ci offrirà strumenti per limitarne l’utilizzo o filtri che bloccano certi contenuti, e anche come TikTok reagirà", ha spiegato Rama.

La decisione è giunta dopo un caso di cronaca che ha sconvolto il Paese balcanico: dopo una lite sui social un quattordicenne è stato accoltellato a morte da un suo coetaneo a pochi passi dall’istituto che i due frequentavano a Tirana. Poco prima l’aggressore aveva pubblicato su TikTok alcune sue foto che lo ritraevano con un coltello in mano. La morte dell’adolescente, ha scosso l’opinione pubblica provocando proteste da parte dei genitori che hanno chiesto le dimissioni della ministra dell’Istruzione, Ogerta Manastirliu, fermamente respinte da Rama in persona. "Purtroppo non tutte le disgrazie possono essere evitate. Ma in casi del genere, è importante il modo in cui le si affrontano", ha sostenuto Rama, che dopo la tragedia ha effettuato consultazioni a livello nazionale con la comunità degli insegnanti e dei genitori, per un totale di circa 1.300 incontri in tutto il Paese. Durante questi dibattiti "oltre il 90% dei partecipanti ha chiesto la chiusura di TikTok", ha precisato la ministra dell’Istruzione.

La misura d’altronde fa parte di un nuovo piano di azione presentato dal ministero dell’Istruzione, che mira a rafforzare la sicurezza dei bambini nelle scuole. Secondo i dati di esperti di tecnologia dell’informazione, fino allo scorso anno, in Albania vi erano circa 900 mila utenti di TikTok, di cui il 30% di una età compresa fra i 13 e i 27 anni. Rama ha paragonato la piattaforma al "mascalzone del quartiere che i genitori temono diventi il compagno dei propri figli, ma che invece riesce sempre ad essere il personaggio più attraente".

Di altro parere l’opposizione di centrodestra convinta che l’obiettivo di Rama sarebbe di "bloccare un social media che il governo non riesce a controllare, in vista anche delle prossime elezioni politiche" che si terranno in primavera.