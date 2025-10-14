Time dedica la copertina a Trump, ma lui si infuria: “Mi hanno cancellato i capelli”

Washington, 14 ottobre 2025 – Statuario, fiero e con lo sguardo rivolto al futuro. Ma anche implacabile con il doppiomento pieno di grinze in bella mostra e tutti i suoi 79 anni in primo piano. Un Donald Trump risoluto, forte e anche anziano (come è davvero) quello ‘raccontato’ dallo scatto apparso sulla nuova copertina di Time, il prestigioso magazine americano che ha titolato: “Il suo trionfo”. Elogiando il suo ruolo nel cessate il fuoco a Gaza. Ma il presidente Usa non ha gradito e replica con una stoccata: “È la foto peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto 'scomparire' i capelli”.

Nemmeno la celebrazione del Time, una vera istituzione nel mondo dell’informazione, è riuscita a placare la ritrosia del tycoon verso la stampa. Una copertina diretta e incisiva: un sogno per tutti i leader del mondo. Ma non per Trump. Certo, a ben guardare la foto mostra un’immagine molto diversa dalla narrazione repubblicana: non è il solito Trump dalla capigliatura fluente che fa battute sulle donne, convinto di piacere. Come l’apprezzamento (fuori luogo) che ha fatto ieri su Giorgia Meloni. “È giovane e bella”, ha commentato Donald, declassando con sola battuta il ruolo dell’unica donna al tavolo della pace.

"Gli ostaggi israeliani ancora in vita, detenuti a Gaza, sono stati liberati nell'ambito della prima fase del piano di pace di Donald Trump, insieme al rilascio di un prigioniero palestinese. L'accordo potrebbe diventare un traguardo importante del secondo mandato di Trump e potrebbe segnare una svolta strategica per il Medio Oriente”, si legge nel post su X della rivista americana Time.

La cover di Time mostra il presidente dal basso e di lato, con lo sguardo rivolto all'orizzonte, con indosso un blazer blu, una camicia bianca e una cravatta rossa, i colori della bandiera americana. La parte anteriore dei suoi capelli appare sfocata dagli effetti della luce.

Un'inquadratura piuttosto impietosa con la luce sparata che rende la sua celebre criniera un po’ evanescente. Una scelta stilistica fuori dagli schemi rispetto alle solite immagini che piacciono a Donald Trump, che ama raccontarsi come un uomo piacente ed eternamente giovane. La foto del Time lo mostra per quello che è: un uomo anziano e in sovrappeso.

L’ira del presidente degli Stati Uniti non si è fatta attendere, nonostante il settimanale celebri senza mezzi termini il suo trionfo in Medio Oriente. Con il suo consueto stile, Donald Trump non l'ha mandata a dire e si è lamentato sulla sua piazza virtuale di Truth. “Il Time ha scritto un articolo relativamente buono su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi", facendo un gioco di parole con il nome – Time, 'tempi' – della rivista americana.

"Mi hanno 'fatto sparire' i capelli e mi hanno messo qualcosa che fluttuava sulla testa, simile a una aureola, ma estremamente piccola. Davvero strano!", ha scritto sul suo social network Truth. "Non mi sono mai piaciute le foto dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché'?", ha concluso.

Quando a luglio la cover del settimanale american era toccata alla premier Giorgia Meloni – espressione seria, doppiopetto blu e il titolo: “Where Giorgia Meloni Is Leading Europe” – c’era stata maretta anche in Italia. Mentre il suo partito esultava, considerandola un “motivo di orgoglio per tutti gli italiani e la consacrazione internazionale di un modello politico fondato su coerenza, coraggio, serietà e stabilità”, come aveva dichiarato Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia, alla premier quel ritratto non era piaciuto.

“Non sono razzista. Non sono omofoba. Non sono tutto quello che dicono”, aveva replicato Giorgia Meloni, comentrando così l’articolo che parlava sì della riforma della giustizia e delle scekte strategiche del suo governo, ma citava anche la legge contro la maternità surrogata e il Modello Albania come retaggio “autoritario” delle sue politiche.