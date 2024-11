Tigre siberiana sfonda il cancello della fattoria, contadino salvo per un soffio

Roma, 20 novembre 2024 – “Attenzione alle tigri siberiane”. Le autorità della provincia di Heilongjiang (Cina dell’est) hanno diramato un’allerta dopo il video che immortala un contadino scampato per poco a a un grosso felino. Il filmato è diventato virale ieri sera, prima sul social cinese di Weibo e poi in tutto il web. Si vede un uomo che si affaccia da un cancello, vede la tigre, e rientra nel cortile. L’animale sfonda il cancello prima di scappare.

Tigre sfonda il cancello di una fattoria in Cina, un frame del video diventato virale

Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, che ha verificato la veridicità del filmato, i media cinesi riferiscono di due uomini attaccati da una tigre siberiana, tra cui un allevatore di 65 anni che è stato morso a un braccio. I medici hanno dovuto operarlo per salvargli l’arto. Il figlio ha raccontato che le tigri erano due. Non ci sono conferme ufficiali, né si sa se gli animali siano stati catturati o se si trovino ancora in libertà.

Dopo l’aggressione diverse contee hanno emesso avvisi in cui si chiede ai residenti di segnalare avvistamenti o impronte e di tenere monitorato il proprio bestiame. Telecamere e droni: ogni mezzo può servire a rilevare il pericolo.

La tigre siberiana si caratterizza per il mantello più chiaro ed è tra le tigri più grandi esistenti. La distruzione dell'habitat, la diminuzione delle prede tipiche insieme alla caccia ne hanno diminuito la popolazione tanto che ora la tigre siberiana è considerata una specie in via di estinzione.

Si trova principalmente nell’estremo oriente della Federazione Russa, al confine con la Manciuria cinese per l’appunto, e la Corea del Nord.