In Vietnam arriva il tifone Kajiki, venti di 160 km/h: oltre 325mila persone evacuate dalla costa

Hanoi (Vietnam), 25 agosto 2025 – Un pericoloso fenomeno naturale incombente sta minacciando il Vietnam. Oltre 325mila persone residenti in cinque diverse provincie costiere del paese asiatico sono state obbligate all’evacuazione e alla fuga, per via dell’arrivo del tifone Kajiki che porterà venti fino a 160 km/h. Già fortemente colpita dalle inondazioni la città costiera di Vinh, mentre è stata imposta la chiusura di due aeroporti interni e tutte le imbarcazioni da pesca sulla traiettoria del tifone sono state richiamate nei porti. Il governo ha destinato oltre 16mila militari per le operazioni di salvataggio.

Strage allagate a causa del tifone Kajiki

La minaccia Kajiki

Secondo le stime del Centro nazionale di previsione meteorologica del Vietnam, il tifone ha toccato la terraferma intorno all’ora di pranzo (mattinata italiana) con venti fino a 157 km/h per poi calare progressivamente di intensità. Kajiki è addirittura il quinto tifone di grossa caratura che colpisce il Vietnam nel 2025. Un dato che costringe gli abitanti delle zone costiere, dei quali molti si sono mossi verso l’entroterra mentre altri sono rifugiati all’interno di scuole ed edifici pubblici, ad abituarsi ad un fenomeno naturale di portata catastrofica. L’ordine di evacuazione era arrivato mentre il tifone si trovava ancora nel Golfo del Tonchino, dove ha dato vita a onde alte fino a 9,5 metri. La città al momento più colpita è Vinh, nella costa centro-settentrionale vietnamita, che nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto ha subito forti inondazioni e allagamenti. Si prevede che Kajiki inizierà a spostarsi verso Laos e Thailandia intorno a martedì 26. I due paesi, nel frattempo, stanno già mettendo in atto piani di emergenza soprattutto nelle zone al confine con il Vietnam. L’arrivo di Kajiki ha provocato la cancellazione di più di una dozzina di voli interni e l’evacuazione di migliaia di persone anche nella vicina isola cinese di Hainan. Un 2025 fin qui contrassegnato dalle calamità naturali per il Vietnam, con oltre 100 vittime o dispersi e danni dal valore totale di 21 milioni di dollari.