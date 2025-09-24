Il tifone Ragasa continua a causare danni in Asia: 24 morti e 124 dispersi nelle Filippine. E ora punta sulla Cina

Taipei (Taiwan), 24 settembre 2025 – Il tifone Ragasa, caratterizzato come uragano di tipo 5 nella scala Saffir-Simpson e riconosciuto come il ciclone tropicale più potente dell'intero 2025, sta devastando alcune zone dell'Asia sudorientale. Il cedimento di una diga a Taiwan causato dall'intenso fenomeno atmosferico ha provocato la morte di almeno 14 persone. La zona dell'isola maggiormente colpita dalle piogge torrenziali di questi giorni è quella di Hualien, nell'est del Paese, dove numerosi abitazioni sono state invase dall'acqua, mentre le autorità locali hanno confermato il ferimento di altre 18 persone e il proseguimento delle ricerche per 124 dispersi. Forti danni anche a Macao, Hong-Kong e nella Cina meridionale, con i dati che sono in costante aggiornamento e una situazione numerica che potrebbe essere sfortunatamente destinata a peggiorare.

I danni del tifone

Nato come tempesta tropicale nel Mar delle Filippine, il tifone Ragasa si è abbattuto inizialmente nella zona settentrionale dello stato insulare asiatico prima di muoversi verso Ovest. Si registrano nelle Filippine almeno 10 decessi, fra i quali rientrano i sette pescatori annegati per le forti mareggiate al largo di Santa Ana nella provincia di Cagayan. Nella regione di Luzon, inoltre, sono rimaste coinvolte circa 700mila persone, con oltre 25mila cittadini trasferiti nei centri di emergenza. Non è stato risparmiato dal fenomeno climatico anche il territorio di Hong-Kong, dove il ciclone si è abbattuto in direzione Cina meridionale portando con sé forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti e inondazioni. L'evento atmosferico, unico nel suo genere, ha provocato la caduta di numerosi alberi e allagamenti in diverse aree della città. La conseguente mareggiata nata per via dell'intenso vento, inoltre, ha raggiunto una portata tanto grande da distruggere le vetrate di un albergo di lusso e inondarne completamente la hall.

Nella Cina meridionale e a Macao

La tempesta e i venti forti che ha portato con sé hanno generato onde altissime lungo i litorali della Cina meridionale, che hanno provocato danni strutturali e hanno costretto alla chiusura le attività della zona. Tra i disagi registrati nei suddetti territori per via del ciclone sono da segnalare la rottura di diverse parti del tetto di un ponte pedonale, lo scontro di una nave contro la riva che ha determinato la rottura di una balaustra in vetro e un hotel interamente allagato diventato la cui immagine è diventata già virale. Oltre 60 persone ferite sono state trasportate in ospedale per le cure del caso, mentre gli allagamenti hanno interessato intensamente le aree adiacenti a corsi d'acqua come fiumi e mare. A Macao, infine, la compagnia CEM di servizi pubblici ha obbligato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in alcune aree fino alla fine dell'emergenza.