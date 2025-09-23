Il tifone Ragasa si abbatte sulle Filippine: 3 morti. Allerta anche in Cina e a Hong-Kong

Manila (Filippine), 23 settembre 2025 – Un evento storico di portata catastrofica ha colpito le Filippine ed è diretto verso la Cina meridionale e Hong-Kong. Si tratta del tifone Ragasa, che si è abbattuto nella zona settentrionale dell'isola asiatica portando con sé temporali, allagamenti e venti fino a 265 km/h di intensità. Classificato dagli esperti come uragano atlantico di categoria 5 nella scala Saffir-Simpson, Ragasa è al momento diventato il ciclone tropicale più potente e violento dell'intero 2025. Migliaia di voli sono stati cancellati tra Cina, Honk-Kong e Filippine, dove al momento si registrano tre morti e nove feriti in attesa di aggiornamenti. Secondo il Consiglio Nazionale per la Riduzione e la Gestione del Rischio di Disastri delle Filippine, cinque persone risultano disperse.

Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa

I danni nelle Filippine

Il primo territorio colpito dal tifone Ragasa alle 15 ora locale è stata l'isola settentrionale di Panultan, situata all'interno della provincia di Cagayan, dove gli intensi temporali hanno dato vita a onde alte fino a 3 metri e hanno provocato allagamenti. Successivamente, l'uragano di tipo 5 si è abbattuto sulle isole Babuyan, a nord di Luzon, dove vivono circa 20mila persone la cui maggior parte è fortunatamente riuscita ad evacuare le proprie abitazioni. Stando ai dati raccolti dall'Agenzia Meteorologica Filippina, Ragasa ha causato venti di circa 215 km/h vicino all'occhio del ciclone, con picchi di raffiche pari a quasi 270 km/h, e piogge fino a 400 mm. Il governo di Manila ha ordinato la chiusura di scuole e uffici governativi e amministrativi sia nella regione della capitale che in altre 29 province filippine, esortando la popolazione a rimanere all'interno dei rifugi e dei centri di evacuazione fino a quando il tifone non ha cessato il proprio status di 'minaccia per le condizioni di vita'. Nata come perturbazione tropicale nel Mar delle Filippine, Ragasa ha raggiunto nel giro di breve tempo lo stato di 'super-tifone' in un Paese come quello asiatico dove vengono mediamente registrati dai 2 ai 3 tifoni e circa 20 tempeste di grande intensità all'anno.

In Cina e a Hong-Kong

Il polo tecnologico di Shenzhen, a nord di Hong-Kong, ha obbligato l'evacuazione di circa 400mila persone a causa della minaccia incombente portata dalla potente tempesta. Così come accaduto in un'altra dozzina di città della confinante Cina meridionale, sono state sospese attività lavorative, lezioni scolastiche e i servizi di trasporto. L'Osservatorio Meteorologico locale ha previsto che il meteo "inizierà a peggiorare rapidamente nel corso della giornata, con venti che si intensificheranno rapidamente". Il rischio per il territorio di Hong-Kong è quello di rivivere i momenti catastrofici legati ai tifoni Hato e Mangkhut, risalenti rispettivamente al 2017 e al 2018 e colpevoli di danni economici di circa un miliardo di dollari. Brusche limitazioni ai trasporti anche nell'isola di Taiwan, dove oltre 6mila persone delle aree meridionali e orientali sono state poste in stato di sicurezza. Gli esperti affermano che l'evoluzione del fenomeno, diretto verso Ovest, nelle prossime 48 ore fornirà un'indicazione ben precisa sulla portata dei danni e sulle eventuali decisioni che verranno intraprese dai governi locali. Shenzhen e Macao, nel frattempo, hanno bloccato ogni collegamento aereo, mentre sono stati in tutto cancellati migliaia di voli diretti in diverse parti del mondo.